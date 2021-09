La amargura de Claribel Medina por el futuro de sus hijas: “Me plantearon irse de la Argentina”

Claribel Medina se mostró preocupada por el futuro de sus hijas en la Argentina. La conductora habló sobre la crisis económica y laboral que atraviesa el país y reveló sus temores como madre para el desarrollo de los jóvenes y las oportunidades que hay.

“Es un país de autores. A mí me resulta triste que esto suceda”, comenzó a decir Medina en el programa Mitre Live, cuando fue entrevistada por Juan Etchegoyen, haciendo referencia a la falta de trabajo en la televisión. Luego, siguió: “De hecho, en el extranjero admiran a la Argentina y siempre lo hicieron. Siempre admiraron a sus autores”.

“Entonces, es muy triste que hoy tengamos a nuestros autores buscando trabajo en el extranjero, que está bien, pero que en nuestro país esto no pueda darse”, se lamentó. Además, hizo referencia al éxodo de personas jóvenes, quienes deciden probar suerte en otros países “Nosotros tenemos una juventud que no se puede ir toda del país, y tenemos que defender ese talento joven. No todo el mundo se puede ir a vivir a Europa y Estados Unidos”, comenzó diciendo la artista.

En ese momento, el periodista quiso saber cómo afectaba esa situación en su vida personal. “¿Te preocupa eso con tus hijas? ¿Te lo plantearon?”, le preguntó Etchegoyen, en relación con Antonella y Agostina, las hijas que Medina tuvo con el actor Pablo Alarcón.

Claribel Medina y su hija menor, Agostina Alarcón Gerardo Viercovich

Muy sincera, la actriz confesó: “Sí, sí, claro. Creo que en todos los hogares hoy se habla de este tema, que es la preocupación por el futuro de nuestros jóvenes. ¿Cómo hace un joven para sostenerse económicamente? Si tiene ilusiones, anhelos, deseos, ¿Dónde los canaliza, si hoy tenemos cada vez menos trabajo en el arte?”.

Asimismo, ahondó: “Si resulta tan complicado que una persona de nombre pueda vivir del arte, imaginate los jóvenes que comienzan”. Aprovechando el momento, Etchegoyen insistió: “¿Qué le dijiste vos a tus hijas cuando te dijeron para irse al exterior?”.

“Mi hija mayor no quiere irse o por lo menos no lo manifestó. Ella es bióloga y es una posibilidad interesante irse al extranjero. Está haciendo una especialidad sobre el sistema nervioso de chicos con síndrome de Down. Está haciendo una investigación enorme y tiene una carrera que podría irse al extranjero, pero ella elige Bariloche o Mendoza como lugar de vida, porque es muy argentina”.

Sobre su otra hija, que es actriz como sus padres, contó: “Con Agostina hablamos de la posibilidad no de irse del país, sino de hacer castings en el extranjero. Estamos ayudándola para que haga castings para México, Miami, Nueva York, y buscando opciones en el extranjero”.

Finalmente, hizo una reflexión sobre su propia experiencia de migración. “Imaginate que yo me fui de Puerto Rico a los 18 años a Nueva York a estudiar”, completó en referencia al apoyo que le brinda a su hija con su decisión.