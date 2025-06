La boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, en vivo: iglesia, invitados y fiesta en Venecia

10.42 | Cuál fue la reacción de los venecianos al casamiento de Jeff Bezos y Lauren Sánchez

En los últimos días, se hicieron protestas en las calles en contra del evento y del propio magnate. En ese contexto, el grupo “No hay espacio para Bezos” denunció algunas prácticas laborales de Amazon, las disputas fiscales y las conexiones políticas del empresario. Por su parte, este miércoles, otros activistas lanzaron por el Gran Canal con un maniquí de Bezos aferrado a una caja de Amazon, con los puños llenos de dólares falsos. La firma publicitaria británica que anunció la acción dijo que no era una protesta contra la boda “sino contra la riqueza descontrolada, el control de los medios y la creciente privatización de los espacios públicos”.

Por seguridad y ante la posibilidad de más protestas, la boda de Bezos y Sánchez se trasladó a una zona menos céntrica.

Todos los detalles de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia

10.21 | Los invitados empezaron a llegar a Venecia para la boda de Bezos y Sánchez

Venecia se volvió el centro de la atención por la llegada de algunas de las personalidades más importantes del mundo por el casamiento de Jeff Bezos y Lauren Sánchez. Por un lado, Kim Kardashian y Kris Jenner ya fueron vistas en la ciudad italiana. En tanto, Ivanka Trump y su esposo también se encuentran allí para asistir a la boda.

Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner son algunos de los 200 invitados a la boda (Photo by Stefano Rellandini / AFP) STEFANO RELLANDINI - AFP

10.00 | Dónde será la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez

La pareja eligió hacer su casamiento en Venecia, una locación elegida por muchas celebridades para celebrar su unión, como fue el caso de George Clooney y Amal Alamuddin en 2014.

La boda inicialmente estaba planeada para realizarse en Cannaregio, que se encuentra en el centro de Venecia. Sin embargo, para evitar las protestas, se trasladó a una zona más aislada y segura: el Arsenale. Se trata de un complejo del siglo XIV, que antiguamente cumplía la función de un astillero de la República de Venecia. Este ofrece mayor seguridad y privacidad para los novios y sus más de 200 invitados VIP.

9.45 | Cuándo es el casamiento de Jeff Bezos y Lauren Sánchez

No se conoce con exactitud el momento en que la pareja dará el “sí, quiero”. Según The Associated Press y The New York Times, la boda del millonario y la expresentadora de televisión sería entre el 26 y el 28 de junio, en una celebración de unos tres días.

Se especula que los lugares de celebración podrían ser en la playa del Lido de Venecia, donde es el Festival de Cine de Venecia; la isla de San Giorgio, frente al palacio Ducal; o en la Scuola Grande della Misericordia, un edificio renacentista restaurado.

9.00 | Qué se sabe del casamiento de Jeff Bezos y Lauren Sánchez

Lauren Sánchez y Jeff Bezos ya se encuentran en Venecia (Photo by Stefano Rellandini / AFP) STEFANO RELLANDINI - AFP

Se prevé que este jueves sea la anticipada boda entre el fundador de Amazon y la periodista. Esta se lleva a cabo en Venecia, Italia, ciudad a la que la feliz pareja llegó en la tarde [hora local] del miércoles. El evento durará hasta el sábado y contará con una lista prestigiosa de invitados: desde Leonardo DiCaprio a Ivanka Trump, pasando por Mick Jagger, Oprah Winfrey, Orlando Bloom y Kim Kardashian.

Por motivos de seguridad y para evitar las protestas que se estuvieron llevando a cabo en la ciudad italiana contra el magnate, la fiesta de casamiento de Jeff Bezos y Laura Sánchez se trasladó a una parte aislada y menos accesible de la ciudad de Venecia. Esta se iba a hacer una celebración después de la boda en Cannaregio, una zona de vida nocturna popular y céntrica, pero los temores de manifestaciones llevaron a un cambio de planes.