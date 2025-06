Cuándo es la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez

En medio un halo de misterio, Jeff Bezos, el fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo, se casará con Lauren Sánchez, ex presentadora de televisión. A pesar del hermetismo alrededor de la ceremonia, se espera que la boda sea esta semana en Venecia, Italia, en frente de 200 invitados.

Qué día se casan Jeff Bezos y Lauren Sánchez

Si bien se desconoce la fecha exacta, todo apunta a que la boda del millonario y la expresentadora sería entre este 24 y el 26 de junio o el 26 y el 28 de junio, según The Associated Press y The New York Times.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez se casan esta semana en Venecia, Italia, frente a 200 invitados @jeffbezos/unsplash

Se especula que los lugares de celebración podrían ser en la playa del Lido de Venecia, donde es el Festival de Cine de Venecia; la isla de San Giorgio, frente al palacio Ducal; o en la Scuola Grande della Misericordia, un edificio renacentista restaurado.

Lo único confirmado es que Venecia es la ciudad elegida por la pareja para dar el “Sí, quiero”. Así lo informó la ciudad en un comunicado el sábado pasado, luego de que diferentes medios italianos sugirieron que los organizadores de la boda habían reservado habitaciones en los principales hoteles de lujo de Venecia, así como una gran cantidad de góndolas y taxis acuáticos para los invitados.

Desde Venecia salieron a silenciar los rumores y aseguraron que su prioridad “es garantizar que la ciudad funcione con normalidad para todos, sin interrupciones para nadie”.

“Estamos trabajando y apoyando mutuamente a los organizadores para garantizar que el evento sea absolutamente respetuoso con la fragilidad y la singularidad de la ciudad”, afirmó el alcalde Luigi Brugnaro, según informó AP.

Quiénes están invitados a la boda de Bezos y Sánchez

Las autoridades de Venecia confirmaron que habrá 200 invitados en la millonaria boda y aclararon que la cantidad de invitados pudo acomodarse sin inconvenientes en la ciudad donde se acostumbra a realizar eventos internacionales.

De acuerdo con la revista TMZ, algunos de los invitados serían: Kim Kardashian, Kris Jenner, Oprah Winfrey, Bill Gates, Ivanka Trump y Jared Kushner, Corey Gamble, Karlie Kloss y Joshua Kushner, Eva Longoria, así como Beyoncé y Jay-Z.

Además, señalaron que estarían presentes Gayle King y Katy Perry, ambas compartieron con Sánchez la experiencia del histórico viaje espacial financiado por Bezos. Según el medio estadounidense, Orlando Bloom estará en la boda, pero Katy Perry podría ausentarse por su gira con entradas agotadas en Australia.

Lauren Sánchez viajó con Gale King y Katy Perry al espacio a bordo del cohete New Shepard

¿Cómo se conocieron Jeff Bezos y Lauren Sánchez?

Jeff Bezos, de 61 años, y Lauren Sánchez, de 55 años, se conocieron por amigos en común. La pareja salió durante cinco años antes de comprometerse en 2023.

Jeff Bezos y Lauren Sanchez están comprometidos desde el 2023 @jeffbezos / Instagram

La ex presentadora de televisión, que trabajó en el programa Ten O’clock News y colaboró en el programa Larry King Live, estuvo casada durante 14 años con el agente de talentos y empresario Patrick Whitesell y se divorció en abril de 2019.

La mediática tiene tres hijos: el mayor es el modelo Nikko González, a quien tuvo con el jugador de fútbol americano Tony González. Los otros dos son frutos de su relación con Whitesell.

Por su parte, el multimillonario propietario del The Washington Post, de la Metro Goldwyn Mayer y de la firma de viajes espaciales Blue Origin, fue noticia en enero de 2019 al revelar que él y su exesposa MacKenzie Scott se divorciaban tras 25 años de matrimonio. La expareja tiene cuatro hijos.