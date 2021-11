La bronca del último campeón de Bake Off contra la producción del programa: “Me odian”

Damián Pier Basile, el ganador de la última edición de Bake Off Argentina, realizó un fuerte descargo contra la producción del programa en su cuenta de Twitter.

Todo comenzó este martes, cuando en la última edición del reality de Telefe estuvo como invitada del día Georgina Barbarossa, subcampeona de la segunda edición de MasterChef Celebrity. La novedad generó varias especulaciones en las redes sociales, donde muchos usuarios se preguntaron por qué en ningún momento habían invitado a Damián, ya que el joven se consagró campeón de Bake Off 2020, luego de que Samanta Casais, ganadora original en 2019 cuando se filmó la competencia, quedara descalificada.

“Todo bien con Georgina, pero mi hijo está indignado porque no invitaron a @DamianPier. ‘Mamá, ¿por qué no invitaron a Dami que sabe de pastelería y podía ayudarlos de verdad?’”, tuiteó una usuaria. Rápidamente, Damián decidió dar su versión de lo que sucedía y contestó de forma tajante: “Porque me odian”.

Damián respondió de forma tajante ante la consulta de una seguidora Twitter @DamianPier

Esta es la segunda vez que Damián hace referencia a que lo dejan afuera del show. Hace unos días, cuando Gastón Dalmau, campeón de MasterChef Celebrity, fue invitado a participar, también se generó polémica al respecto.

En esa ocasión, una usuaria utilizó su cuenta de Twitter para preguntarse: “¿Cómo que no invitaron a @DamianPier? Literalmente es el último ganador de Bake Off. ¿Qué tiene que ver Gastón con todo esto?”. Lejos de quedarse callado, Pier Basile respondió sin pelos en la lengua: “Literalmente les chupa un huevo y no les suma nada mi presencia se ve”, consideró el pastelero.

El enojo de Damián por no haber sido invitado al programa Twitter @DamianPier

La participación de Georgina Barbarossa en Bake Off Argentina

Barbarossa, subcampeona de la segunda edición de MasterChef Celebrity, visitó los estudios de Bake Off Argentina. “Vine a tirarles buena onda porque si les doy tips míos...”, bromeó en cuanto ingresó a la carpa. Para la ocasión, Georgina vistió un traje blanco, y su participación estuvo marcada por su característico sentido del humor.

“Todo lo que les diga yo... no me hagan caso. ¡Soy muy mala en repostería!”, admitió entre risas. Finalmente, dio un consejo a los participantes: “Usen mucha cobertura”.

Georgina Barbarossa fue la invitada del martes en Bake Off Argentina (Foto: Captura de video)

Hernán, el nuevo eliminado

Para sorpresa de muchos, este martes Hernán, uno de los participantes más competitivos del certamen, fue eliminado. “Espero que te haya servido todo este camino recorrido. Estoy seguro de que te va a ir muy bien”, lo despidió Damián Betular, quien integra el jurado. Por su parte, Pamela Villar observó: “Es una pena que tengas que irte hoy, pero así es el juego”. Finalmente, Dolli Irigoyen le dijo: “Te vamos a extrañar muchísimo”.

A modo de despedida, Hernán sostuvo: “Esto recién empieza para mí. Me voy muy bien. Lo que más rescato es la devolución de los jurados y haber conocido a todos los chicos. Mi objetivo apenas entré acá es tener conocimiento, poder ser reconocido para que me de ese empujoncito. Les voy a avisar cuando inaugure mi casita de té”.