En la recta final de Bake Off Argentina, quedó eliminado un participante que era candidato a ganar

Bake Off Argentina (Telefé) está en su etapa final. El 7 de noviembre tendrá la gran final y, para definir a los finalistas, habrá un eliminado por programa. El lunes fue la excepción y el jurado permitió que todos los concursante siguieran en competencia. Pero este martes corrieron con la misma suerte y un pastelero abandonó la carpa.

Todo comenzó con la presentación del último desafío técnico con el jurado lejos de las cocinas. Fue también la última degustación a ciegas encabezada por Pamela Villar, Damián Betular y Dolli Irigoyen. Esta vez, los pasteleros tuvieron que preparar una triple torta de chocolate con ganache de maracuyá, pomelo y arándanos además de unas placas de chocolate blanco.

“Es muy importante el baño de chocolate. Tienen que seguir la receta, un error los deja afuera de la carpa”, les advirtió Betular antes de dejarlos a solas con sus estaciones de trabajo, los ingredientes y la presión que eso conlleva. Hornallas encendidas, delantales puestos y manos a la obra.

La semana pasada estuvo Gastón Dalmau en el reality de pastelería y esta vez fue el turno de la subcampeona de la segunda edición de MasterChef Celebrity. “Vine a tirarles buena onda porque si les doy tips míos...”, bromeó Georgina cuando ingresó a la carpa. Vestida de blanco y con su humor característico, intentó ayudar a algunos participantes mientras les contaba, sin autorización del jurado, algunas pistas para el armado de la torta.

Georgina Barbarossa fue la invitada del día de Bake Off Argentina

“Todo lo que les diga yo no me hagan caso, soy muy mala en repostería”, expresó entre risas mientras batía la preparación de Ximena y cambiaba de recipiente la mezcla de Hernán. Los pasteleros no pudieron ver el interior de la torta y solo tuvieron su intuición -y la receta- para guiarse. “Está como encastrada”, les advirtió Georgina. Antes de irse, dejó otro tip fundamental: “Usen mucha cobertura”.

Hernán, el nuevo eliminado de Bake Off Argentina

Más allá de que todos intentaron poner su mejor esfuerzo en la preparación, hubo un participante que quedó muy lejos de las expectativas: Hernán. Entre lágrimas, aplausos y felicitaciones, abandonó la carpa de Bake Off Argentina.

“Espero que te haya servido todo este camino recorrido. Estoy seguro de que te va a ir muy bien”, lo despidió Betular. “Una pena que tengas que irte hoy pero así es el juego”, se lamentó Villar. Para cerrar, Dolli le manifestó: “Te vamos a extrañar muchísimo”. Así, el jurado le dio la despedida a uno de los participantes más competitivos del certamen.

“Esto recién empieza para mi. Me voy muy bien. Lo que más rescato es la devolución de los jurados y haber conocido a todos los chicos. Mi objetivo apenas entré acá es tener conocimiento, poder ser reconocido para que me de ese empujoncito. Les voy a avisar cuando inaugure mi casita de té”, sentenció a modo de despedida.

La salida de Hernán del reality de pastelería se vivió con mucho nerviosismo en las redes sociales, donde muchos usuarios lamentaron la partida, ya que lo veían como uno de los posibles ganadores.

