La China Suárez le retrucó a Yanina Latorre y arrancó una nueva guerra mediática: “¿No te cansás de hablar?"

Si bien es de público conocimiento que entre María Eugenia “la China” Suárez y Yanina Latorre las cosas son todo menos amigables, en las últimas horas las mujeres volvieron a sacar los trapitos al sol y se dijeron de todo. Este nuevo round de la pelea sin fin, comenzó cuando la conductora apuntó contra Mauro Icardi por tomarse demasiadas vacaciones y ausentarse de sus compromisos con el Galatasaray para pasar tiempo con su novia en lugar de enfocarse en su rehabilitación. Desde Estambul, la actriz salió a responderle con un fuerte descargo en las redes sociales y un video como “evidencia” y revivió la disputa.

Todo comenzó el miércoles 5 de noviembre, cuando en su programa radial en El Observador 107.9, Yanina Latorre afirmó que el Galatasaray le habría llamado la atención “varias veces” a Mauro Icardi por haberse tomado vacaciones durante su tiempo libre. “Cuando hubo una lesión u operación por más de que les den libre, igual van a recuperarse al club. Él estuvo un año afuera, pudo haberse quedado ahí, en vez de ir a Milán con la China y los pétalos de rosa a bo***ear”, apuntó la conductora. Asimismo, lo acusó de exponer su vida y mostrar todo lo que hace en lugar de preservar su intimidad.

Cabe recordar que en noviembre de 2024, durante su separación de Wanda Nara, Icardi se rompió los ligamentos cruzados y meniscos de la rodilla derecha - una lesión extremadamente grave para un deportista - mientras jugaba con el Galatasaray. Se operó en Buenos Aires y una vez recuperado, regresó a Turquía con Eugenia Suárez y los hijos de ella para volver a vestir los colores del equipo turco.

A partir de estos comentarios de Latorre, la China Suárez salió a responderle a través de su cuenta de X. “Acá bol***ando en Milán. Un viaje de 24 horas a ver al mejor fisio de Milán para mejorar su rodilla. Cuatro horas de tratamiento con un dolor que no te recomiendo”, arremetió la actriz y apuntó contra la conductora: “Yani, ¿no te cansás de hablar bol***ces? Aún estoy esperando que nazcan los tres hijos que afirmaste de tus fuentes confiables", sentenció. Sus palabras estuvieron acompañadas por un video en el que se pudo ver al profesional en cuestión mientras trabajaba en la rodilla operada de Icardi.

Fiel a su estilo, Yanina Latorre no tardó en responder y con la honestidad que la caracteriza lanzó: “Vivís bo***deando. Seguí mirando como trabajo Euge. ¡Y a los tres embarazos los pasó tu entono para enloquecer a Wanda! ¡Amo que tengas que responderme todo! Andá a comprar carteras. Besos".

Cabe recordar que en enero, la conductora de Sálvese quien pueda (América TV) dijo que presuntamente la actriz estaba embarazada de Icardi. La información se habría filtrado desde el entorno de su obstetra. A partir de esto, Suárez salió a responderle con una foto en traje de baño en la que dejó entrever el abdomen. No solo negó que estaba esperando a su cuarto hijo, sino que además lanzó: “Quizás la fuente sea la misma que se encarga de decir mentiras constantemente sobre mí”. Luego, en agosto, fue Wanda Nara quien dio a entender que la ex Casi Ángeles estaba en la dulce espera, pero esto nunca fue confirmado por los supuestos padres.