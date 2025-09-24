El tenso cruce virtual entre la China Suárez y Yanina Latorre

María Eugenia ‘la China’ Suárez se cansó y salió a cuestionar con dureza a Yanina Latorre. Es que la actriz se enojó con la panelista luego de que esta compartiera una foto en redes sociales en la que dejó en evidencia su auto con su respectiva patente y la fachada de su nueva casa, lo que consideró una invasión a su privacidad.

“A todo esto arrancó la mudanza de la nipona a San Jorge. Se apersonó con su auto en la casa que había señado. Y después llegó el camión de mudanzas”, escribió Latorre junto a una foto en la que se ve un auto gris con la patente al descubierto y la fachada de la nueva vivienda de la actriz que, según detalló, es en un reconocido barrio privado de la zona norte.

Incluso, horas antes, Yanina dio a conocer que Eugenia cenó en un famoso restaurante, pero que estuvo más pendiente de su novio que de la salida. “La nipona fue a Gardiner. Y qué hizo? Facetime con mauriño. Hablame de toxicidad”, criticó.

No obstante, Eugenia decidió hacer público su enojo con la conductora de SQP (América TV). "En 2023, esta mujer (Latorre) publicó la dirección de mi casa, adjuntando fotos y dirección. A la semana entró un grupo comando al barrio, a dos casas, los ataron, los robaron preguntando ‘¿cuál es la casa de la China Suárez?’. Sigue sin aprender", apuntó.

Y continuó: "Ahora también publica el auto para que quede bien clarito. Te seguís cag*nd* en tres menores de edad, después de haber llorado públicamente pidiendo respeto por tus hijos“. Con estas declaraciones, la artista dejó en claro su fastidio ante lo que considera comentarios innecesarios y la exposición de detalles de su vida personal que pondrían en peligro a sus hijos: Rufina -fruto de su relación con Nicolás Cabré-, Magnolia y Amancio-cuyo padre es Benjamín Vicuña-.

Latorre decidió contraatacar y le respondió a través de su cuenta de X: “ESTA CARADURA… Otra que expone toda su vida. Muestra, casas, autos, expone fotos, videos de sus casas. Que alguien le avise que el auto sale en todas sus notas y que la patente no sé! Ahhhh, pero la culpable soy yo. Me tienen podrida".

Los usuarios en las redes sociales no tardaron en opinar al respecto, por lo que rápidamente se llenó de críticas la última publicación de la China Suárez en Instagram, que tiene un video de amor dedicado a su pareja, Mauro Icardi. Muchos relacionaron su comentario con el robo que sufrió Carolina ‘Pampita’ Ardohain en su casa en Barrio Parque. “¿Se quiere colgar de lo que le pasó a Pampita?”, escribió una persona; mientras que otros usuarios mostraron su apoyo a Latorre y comentaron “Preferimos a Yanina” y “Aguante Yanina”.

Una vez más, quedó en evidencia la tensión entre ambas figuras del espectáculo, quienes ya tienen una causa judicial en marcha. La demanda está caratulada como “daños y perjuicios”, debido a las reiteradas menciones que la panelista hizo y la información que develó sobre la actriz y sus hijos. De esta forma, la China busca que la Justicia reconozca el impacto negativo que estas acciones tuvieron sobre su vida personal y profesional, y así, lograr establecer precedentes frente a la divulgación indebida de datos íntimos en medios y redes sociales.

En enero de este año, la Justicia falló a favor de la ex Casi ángeles y le prohibió a la panelista de LAM (América TV) mencionar a los hijos que la artista tuvo con Benjamín Vicuña y con Nicolás Cabré. Según un documento al que LA NACIÓN tuvo acceso, se resolvió: “Ordenar a la Sra. Yanina Arruza que se abstenga de nombrar, aludir o exhibir de cualquier manera la identidad e intimidad a través de declaraciones o publicaciones mediante cualquier medio en desmedro de los intereses superiores de los niños Magnolia y Amancio Vicuña, imponiendo una multa de $2.000.000 en cada ocasión que se incumpla la medida”.