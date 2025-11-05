Volvieron a acusar a la China Suárez de copiar a Wanda Nara con una foto que sorprendió a más de uno

El Wanda Gate no da tregua. A cuatro años de que estallara el escándalo en París, hoy la historia se desarrolla con los tres mismos protagonistas, pero entre Estambul y Buenos Aires. Mientras María Eugenia ‘la China’ Suárez está instalada en Turquía con sus hijos y Mauro Icardi, Wanda Nara conduce MasterChef Celebrity (Telefe) en la Argentina y mantiene una relación con el empresario Martín Migueles. Pero, en tiempos de redes sociales, la distancia física no significa nada y las mujeres siempre encuentran maneras de lanzarse indirectas. En las últimas horas, los usuarios advirtieron que la ex Casi Ángeles volvió a “copiar” a la mediática y no se lo dejaron pasar.

Mientras la China Suárez y Mauro Icardi siguen instalados en Estambul, Wanda Nara vive en Buenos Aires con sus cinco hijos (Foto: Instagram @sangrejaponesa / @wanda_nara)

En varias ocasiones Eugenia Suárez fue acusada de imitar a Wanda Nara. Primero por su fanatismo con el personaje Hello Kitty, luego por festejarle el cumpleaños a su hija Magnolia con la misma temática con la que celebró Francesca, la hija de Nara e Icardi, y últimamente por el estilo de vida que lleva en Estambul y las nuevas incorporaciones a su guardarropa. Incluso, hasta llegaron a advertir que buscó recrear fotos que el futbolista tenía con sus hijas.

Fue en este contexto que los usuarios de X dieron cuenta de que, recientemente, la actriz imitó a la conductora al recrear una foto que esta última se tomó hace una década. Hace unos días, Suárez subió una postal que se sacó en el RAMS Park, el estadio del Galatasaray. Allí posó junto a una pared en la que había una gigantografía de Mauro Icardi, una de las estrellas del club turco. Apoyó la cara sobre la pared y con la boca abierta miró a los ojos de la imagen que representaba a su pareja.

En las redes sociales advirtieron que Suárez buscó recrear una foto que se tomó Wanda Nara hace 10 años (Foto: X)

Su fotografía dio mucho de que hablar, puesto que los usuarios de las redes sociales advirtieron que en 2015 Wanda Nara fue capturada en una pose considerablemente similar. Hace una década la mediática posó en un videoclub casi dándole un beso a una gigantografía de Mauro Icardi, con el uniforme del Inter de Milán, con la que se promocionaba un videojuego. La imagen fue subida por el futbolista a sus redes el 11 de octubre de 2015 con la leyenda: “Ella me ama”. La similitud entre ambas imágenes dio cuenta de que en las redes sociales nada pasa inadvertido.

Este descubrimiento llegó luego de que la conductora de Love is Blind volviera a cargar contra su exmarido y su nueva pareja. Primero acusó a Icardi de desentenderse de la crianza de sus dos hijas, Francesca e Isabella, de no pagar ni la obra social ni el colegio, y tampoco mandarle un regalo a la más pequeña por su cumpleaños. Asimismo, apuntó contra Suárez por ser cómplice de su exmarido en sus intentos de hacer sentir mal a las niñas.

Wanda Nara explotó contra la China Suárez y volvió a tildarla de "zorra" (Foto: Instagram @wanda_nara)

“¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumple a una nena el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sor*** podés ser? Sabés muy bien que a Isi no le regaló nada, solo buscó arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de nueve años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Y menos a mí que los tengo todos, ridícula", expresó, en alusión al posteo que hizo Suárez en Instagram para mostrar el lujoso bolso que le regaló su novio.