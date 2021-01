La confesión de Nancy Dupláa: "Me odian por tener una postura política"

Entrevistada por Jey Mammon en su nuevo programa, Nancy Dupláa explicó cómo afecta su ideología política a su vida personal y laboral Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de enero de 2021 • 12:17

Nancy Dupláa fue la actriz invitada del programa que conduce Jey Mammon por América. Habló de todo y se refirió a cómo le pesa su ideología en la vida cotidiana y laboral. "Algunos me odian", manifestó, sobre el público en general. "Tener una postura política hace que algún compañero tampoco te quiera", confesó este martes en Los Mammones.

"Todos quieren a Nancy", aseguró el conductor del ciclo. "Te la bancás, pero contame del cotidiano. ¿En la calle se escucha por abajo 'ahí van los kukas'?", consultó, haciendo referencia a la inclinación política de Dupláa y Pablo Echarri, ambos alineados con el kirchnerismo. "Yo recibo una onda increíble en la calle. Hay una cercanía, una empatía, que yo la disfruto y es muy permanente. Después está lo otro. Lo otro sucede cuando hay dos o tres juntos y quieren generar un quilombo", precisó.

"Es muy injusto a veces. Tengo tres, cuatro, cinco episodios adelante de los chicos", amplió. Sobre esos entredichos, explicó: "Se plantea desparejo, porque no estás con la cabeza en eso y viene uno, te dice de atrás una cosa que no da y decís: '¿qué pasa, qué me decís?'. Es profundamente violento. Hay que hacer el trabajo de no entrar en esa violencia porque va a terminar todo mal".

Por último, Mammon le preguntó: "¿Volvieron mejores?". Y la actriz fue tajante: "Sí, claro", haciendo alusión a la gestión de Alberto Fernández.