Con un fuerte mensaje, Diego Brancatelli celebró el debut de su esposa Cecilia Insinga como conductora

Cecilia Insinga debutó este lunes como conductora del noticiero de primera mañana de TN, señal en la que lleva varios años trabajando como movilera. Frente a esto, su esposo Diego Brancatelli le dedicó un sentido mensaje en el que expresó el orgullo que siente por el desarrollo profesional de su pareja.

“Y un día llegó ese día. Hoy @ceciliainsinga debutó en la conducción en piso de Todo Noticias. La mejor en lo que hizo estos años”, celebró el panelista de Intratables (América). Luego, repasó algunos episodios que le tocó vivir a su esposa como cronista de calle del canal: “Arriesgando su vida. Laburando en las condiciones más hostiles. Le robaron. La amenazaron. Lloró. Se emocionó, pero siempre fue la misma profesional al aire”, escribió en su cuenta de Instagram.

Diego Brancatelli le dedicó un conmovedor mensaje a su esposa Cecilia Insigna tras su debut como conductora Instagram: @diegobrancatelli

Brancatelli hizo alusión a una situación que debió atravesar Insinga el año pasado en la autopista Riccheri, cuando fue a cubrir un hecho de inseguridad cerca del Mercado Central y un hombre la abordó con un cuchillo para robarle.

Luego, aseguró: “Hace años merecía este reconocimiento. Porque además de ser brillante en lo suyo, es buena persona. Estudiosa. Inteligente. Preparada. Coherente”, enumeró sobre la también abogada. Y auguró: “Ojalá sea el comienzo de algo mucho mejor. Nadie lo merece más. Créanme, nadie”. Finalmente, cerró resaltando lo feliz que estaba por ella.

Cecilia, de 37 años, y Diego, de 45, están en pareja desde 2012 y son padres de Valentín y Luca. La vida de ambos está atravesada por la pantalla, a tal punto que el primer día de jardín presencial de su hijo mayor en marzo de este año fue transmitido en vivo por el canal de noticias.

Diego Brancatelli y Cecilia Insigna son padres de Valentín y Luca Instagram: @ceciliainsinga

La periodista también celebró su crecimiento profesional con un posteo en sus redes sociales, en el que compartió un video que resume su debut como conductora y agradeció a sus colegas por haberla apoyado en este día tan especial.

“Bienvenida a los estudios”, le dijo Matías Bertolotti a Insinga, quien junto a Fernando Molinero la acompañaron en este comienzo. Y resaltó: “La cantidad de veces que la hemos tenido del otro lado de la pantalla...”.

Cecilia Insinga debutó como conductora de TN

“Las primeras veces suelen estar cargadas de tensión, adrenalina y temores. Esperé tanto este momento que pese a todas esas sensaciones logré disfrutarlo y reírme”, admitió Cecilia. Y, luego, confió: “Anoche no dormí, pues claro, y estoy disfónica pues nervios y aire acondicionado, pero también estoy feliz por no haber metido la pata. Lástima que no pude presentar un triunfo de Racing”, señaló la confesa hincha de la Academia.

Insinga contó además que toda su familia se despertó a las cinco de la mañana para “hacerle el aguante”, ya que a esa hora comenzaba la trasmisión. Y resaltó: “También gracias a mí, que lo di todo aún con la voz rota”.