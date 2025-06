El gesto de David Beckham con su hijo Brooklyn en medio de la disputa familiar

La vida familiar de los Beckham copó el foco de la atención durante el último tiempo: Brooklyn, el primogénito de la familia, tomó distancia del resto del clan en medio de rumores de fuertes peleas y duros enfrentamientos. Ayer, David Beckham decidió celebrar su día con una emotiva publicación en la que no dejó a ninguno de sus hijos afuera. “Estoy muy orgulloso de todos ustedes”, escribió.

La exestrella de Manchester City y de la selección inglesa abrió el posteo con una foto retro en blanco y negro de sus cuatro hijos. En la imagen se ve a Brooklyn (26) sosteniendo sobre sus piernas a la pequeña Harper Seven recién nacida -hoy tiene 13 años- y a Romeo (22) y Cruz (20) muy sonrientes a su lado. “Mi trabajo más importante y favorito en la vida es ser papá... Estoy tan orgulloso de todos ustedes y como papá (lo siento chicos) les digo que todos los días estaré aquí para ustedes, pase lo que pase...”, confió.

El tierno posteo de David Beckham para sus cuatro hijos, más allá de todas las disputas que enfrenta la familia por estos días Intagram/@davidbeckham

Beckham también le dedicó unas tiernas palabras a Victoria, la mujer que lo acompaña desde hace 28 años. “Mami, gracias por hacer la parte más importante y por hacerme papá. No hay mejor regalo en la vida que ese”, compartió. “Feliz día del padre... Los quiero niños, más de lo que pueden imaginar”, completó, junto a cuatro corazones rosas. Beckham, de 50 años, cerró su homenaje etiquetando a su esposa y a cada uno de sus hijos varones.

Las respuestas de varios de los herederos Beckham no se hicieron esperar, aunque una brilló por su ausencia. “Significás el mundo para nosotros y nos inspirás cada día, papá. Te quiero”, escribió Cruz. “Te amo siempre”, agregó Romeo. Victoria, por su parte, le dedicó un posteo especial. Brooklyn no hizo ningún comentario en las publicaciones de sus padres hasta el momento y en su cuenta también se mantuvo en silencio.

“¡Feliz día del padre al mejor papá que hay! Siempre liderás con amor y nuestros cuatro hermosos hijos son el reflejo de eso. ¡Todos te queremos mucho!”, fue el mensaje que publicó la ex Posh Spice en su cuenta de Instagram con una gran cantidad de fotos en las que se ve a la familia unida y feliz.

Un día antes del día del padre, David Beckham había intentado un acercamiento con su hijo mayor también a través de Instagram. Luego de su nombramiento como caballero por parte del Rey Carlos III, el astro etiquetó a Brooklyn en los comentarios de la publicación que Victoria hizo para celebrar el honor. “Los amo a todos @victoriabeckham @brooklynpeltzbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven”, escribió.

Una pelea que parece no tener fin

Brooklyn y Nicola Peltz se mantienen lejos de Victoria y David Beckham

Los problemas al interior de la familia Beckham comenzaron después de la gran boda de Brooklyn y Nicola Peltz en Palm Beach en 2022. Si bien la pareja y su familia se mostraron unidos durante un tiempo luego del casamiento, la situación se terminó de tensar cuando Brooklyn decidió no ir a la gran fiesta que organizó David en mayo para celebrar sus 50 años. Según los rumores, la pareja decidió no asistir debido a la entonces novia de Romeo, Kim Turnbull, quien supuestamente había tenido una relación romántica previa con el fotógrafo convertido en chef. Sin embargo, la disputa no cesó luego de que Turnbull y Romeo se separaron.

Los rumores también apuntaron a una mala relación entre la ex Spice Girl y Peltz. Muchos afirman incluso que la cantante arruinó uno de los momentos más especiales de la boda de la joven, “el baile real”, y la hizo llorar en medio de su gran día. También trascendió que Nicola prefirió usar un diseño de Valentino para la fiesta en lugar del vestido diseñado por su suegra.

Una de las últimas postales de la familia unida Gareth Cattermole - Getty Images Europe

El mes pasado, PageSix publicó que Brooklyn evitó visitar a sus padres cuando viajó a Londres sin previo aviso. También compartió en Instagram que “siempre elegiría” a Peltz en medio de su drama familiar. “No hay vuelta atrás”, publicó por su parte el diario The Mirror hace diez días. Según el testimonio de una fuente cercana a la familia, se necesitaría un “pequeño milagro” para solucionar el quiebre en los vínculos. “Lamentablemente, no hay indicios de reconciliación. Todavía hay mucho dolor que procesar”, completó.