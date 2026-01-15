Un exfotógrafo de Julio Iglesias respaldó a las denunciantes y el cantante rompió el silencio

Continúan las repercusiones por las acusaciones de agresión sexual y maltrato contra Julio Iglesias (82) que denunciaron dos de sus exempleadas a través de una investigación periodística liderada por elDiario.es y Univision Noticias y ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional española.

Entre las voces que defendieron al cantante estuvieron Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Mónica Gonzaga, que fue su pareja en tres oportunidades, pero ahora un fotógrafo que trabajó con él expresó su apoyo a las denunciantes y aseguró que pronto se conocerá la verdad sobre el ídolo español.

Julio Iglesias en Punta Cana, República Dominicana, con dos jóvenes acompañantes que parecen ayudarlo a desplazarse por la playa Mega/The Grosby Group

“Yo me creo todo, todo lo que están diciendo esas pobres muchachas, que son gente humilde, tan necesitadas", remarcó el hombre, que prefirió no revelear su identidad, en diálogo con el programa de la televisión española Y ahora Sonsoles. “No me extraña en absoluto lo que está saliendo, ojalá salga toda la porquería que hay alrededor de ese señor“, sentenció.

El fotógrafo contó que trabajó para Julio Iglesias en el año 82 y luego se reencontró con él en 2000, cuando el artista estaba construyendo su casa de Punta Cana. “En la República Dominicana no se ha hecho la denuncia porque el señor Julio Iglesias tiene mucho poder ahí”, señaló sobre los motivos por los que las abogadas de la organización internacional de derechos humanos Women’s Link Worldwide, que acompañan a las exempleadas del cantante, se habrían presentado ante la Justicia española.

En su villa de Punta Cana junto a tres mujeres, el 27 de septiembre de 2010 Splash News SN/The Grosby Group

Cabe recordar que la denuncia hace referencia a hechos sucedidos en 2021 en las mansiones de República Dominicana y Bahamas que podrían constituir “trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre” junto con “varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual y agresión sexual”, así como lesiones y varios delitos contra los derechos de los trabajadores “por la imposición de condiciones laborales abusivas”.

Además de respaldar a estas mujeres, el fotógrafo fue más allá y arremetió contra otro aspecto de la vida privada de Julio Iglesias y el misterio de su relación con Miranda Rijnsburger, con quien lleva más de tres décadas en pareja y tuvo cinco hijos. La pareja, que se casó en secreto el 24 de agosto de 2010, vive en casas separadas: mientras que él pasa su tiempo entre República Dominicana y Bahamas, ella hace lo propio entre Estados Unidos y España. “Julio vive solo y Miranda vive en otro lado. Todo lo que hay es pantalla. La mala relación que hay con sus hijos, por algo será. Todo eso va a salir ahora”, afirmó.

Julio Iglesias y su mujer, la neerlandesa Miranda Rijnsburger. Son padres de Miguel Alejandro (1997), Rodrigo (1999), las gemelas Victoria y Cristina (2001) y Guillermo (2007) Iglesias

La palabra de Julio Iglesias

El cantante atendió el llamado de la revista ¡HOLA! para asegurar que “no es para él el momento de hablar”, según recoge el citado medio, pero “ese momento va a llegar muy pronto”.

“Julio está preparando su defensa y todo se va a aclarar. Quiere llegar al fondo de esta cuestión y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido. La verdad llegará muy pronto e insiste en que todo se aclarará“, dice la revista sobre la comunicación que mantuvo con Julio Iglesias.

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti) Carlos Giusti - AP

Además, señalan que el entorno del artista prefiere evitar dar declaraciones públicas, aunque en privado niegan rotundamente los hechos y muestran su asombro ante lo que está sucediendo.

En esa misma línea, un periodista del ciclo español Y ahora Sonsoles dijo haber hablado con gente del círculo de Iglesias, a quienes el cantante les habría expresado su preocupación y les habría pedido que lo mantengan al tanto de lo que se habla de él en España y cuál es el pulso de la opinión pública.