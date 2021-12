La drástica decisión de Coldplay que entristeció a sus fans: dejará de grabar música

La exitosa banda británica Coldplay tomó una drástica decisión sobre su futuro que generó tristeza entre sus fans de todo el mundo: dejarán de grabar música nueva a partir de 2025.

El encargado de comunicar la dura noticia fue el cantante del grupo, Chris Martin. “Nuestro último disco saldrá en 2025, y después creo que sólo haremos una gira”, dijo el miércoles en la BBC Radio 2. Con esas simples palabras, el líder de Coldplay le puso fecha final al proyecto que comenzó en Londres, Inglaterra, allá por 1996.

Coldplay en La Plata. Marzo 2016. Foto: Agustin Dusserr Agustin Dusserre

“Tal vez hagamos algunas cosas en colaboración, pero el catálogo de Coldplay, por así decirlo, terminará ese año”, preció Martin en el programa que conduce locutora Jo Whiley y que se podrá escuchar completo este jueves a partir de las 16 horas de Argentina. De esta manera, el cantante le cerró las puertas a cualquier tipo de regreso discográfico de la banda.

En el adelanto del show, Whiley le dijo a su compañera, DJ Zoe Ball, que aunque Martin es “encantadoramente honesto” en las entrevistas, nunca está muy segura de “si está bromeando o está hablando muy en serio”. Sin embargo, parece que la decisión está tomada por parte de la banda y todo parece indicar que no habrá marcha atrás.

La última vez que el líder de Coldplay habló sobre un posible final del grupo fue en octubre de este año, cuando lanzaron su noveno disco de estudio, Music Of The Spheres. En declaraciones a la revista de música británica NME, Martín explicó que la intención de la banda era hacer 12 álbumes en total (es decir, tres más) y luego parar.

La carrera discográfica de Coldplay comenzó con dos EP, Safety (1998) y The Blue Room (1999). Luego editaron su primer álbum de larga duración, el laureado Parachutes (2000). Le siguieron A Rush of Blood to the Head (2002), X&Y (2005) Viva la Vida or Death and All His Friends (2008), Mylo Xyloto (2011), Ghost Stories (2014), A Head Full of Dreams (2015), Everyday Life (2019) y el mencionado Music of the Spheres, que salió a la luz este año.

La triste noticia generó impacto entre los millones de seguidores que tiene la banda en todo el mundo y las reacciones no se hicieron esperar. A través de las redes sociales, los fans de Coldplay se descargaron con todo tipo de comentarios y memes.

Los fans de Coldplay reaccionaron a la triste noticia del final de la banda

“Lo quiero y lo aprecio mucho a Chris Martin, pero quisiera darle un zape cada vez que dice que Coldplay dejará de hacer música en 2025″, escribió una tuitera indignada por el anuncio del cantante.

“Tranquila, Chris Martin que dice que Coldplay dejará de hacer música hasta 2025 no existe y no puede hacerte daño. De mí para mí”, escribió otra usuaria, absolutamente negada a ver la realidad.

“Yo cuando Chris Martin confirmó que Coldplay dejará de hacer música en el 2025″, escribió una fanática de la banda y adjuntó una imagen con una leyenda: “No digas eso mi por favor”.

“Coldplay dejará de hacer música en 2025, es todo llanto y dolor...”, comentó otro tuitero y sumó el meme de un Increíble Hulk muy sensible.

“Qué bajón saber que en el 2025 Coldplay se acaba”, reflexionó una fan y agregó la imagen de un Bob Esponja devastado por la noticia.

Los seguidores argentinos tendrán la oportunidad de ver a su banda favorita en el país en 2022. Tal como anunciaron recientemente, tocarán en el estadio de River Plate el 25, 26, 28 y 29 de octubre. Las entradas para las cuatro fechas se encuentran agotadas.