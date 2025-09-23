La salud de Thiago Medina: confirmaron que fue diagnosticado con atelectasia

Desde que Thiago Medina se encuentra internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de la localidad de Moreno, Daniela Celis, su expareja, se encarga de acompañarlo -junto a los familiares del joven- y, en su cuenta de Instagram, le pide a sus seguidores que armen cadenas de oraciones para que pueda sanar.

Medina, de 22 años, protagonizó un accidente en su moto y su estado se volvió crítico. Con el pasar de los días, su evolución fue lenta y hasta atravesó una intervención quirúrgica de su parrilla costal, a fin de proteger algunos órganos dañados, como sus pulmones, que estancan su progreso médico y complican su salud.

Daniela Celis, expareja de Thiago Medina, dijo que el foco de los médicos está en que sus pulmones sanen (Fuente: Instagram/@thi4go_km)

A raíz de esta problemática, Celis grabó un video y lo subió a su Instagram. “Pensé en hacer este video o no, pero siento que necesito hacerlo. Quiero agradecer a cada uno que prendió una velita y que me manda fuerzas”, comenzó la exparticipante de Gran Hermano.

“Quiero hacerles un pedido desde lo más profundo de mi corazón: Thiago tiene los pulmones afectados. No sé específicamente qué está pasando, no puedo transmitirlo con mis palabras”, aclaró sobre el delicado estado de salud del padre de Aimé y Laia.

En esa misma línea, detalló que estos órganos, encargados para la respiración del ser humano, son los que retrasan la evolución de Medina. “Solo sé que necesito que sanen esos pulmones para que él pueda estar lo más pronto posible con nosotras”, imploró, citando a las hijas que tienen en común.

El comunicado de Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina (Fuente: Instagram/@danielacelis01)

Para culminar con su cadena de oración, Celis pidió por un “milagro” para que Thiago supere una nueva adversidad en este lento y arduo proceso de recuperación: “Sé que los milagros existen y sé que con la fe de muchas personas lo vamos a lograr. Por eso vengo a pedir que recemos por la sanación de los pulmones de Thiago, al santo o Dios que crean”.

Previo a este desesperado pedido, la influencer publicó un nuevo parte médico donde especificó sobre la aparición de atelectasia, una obstrucción en las vías respiratorias que está aquejando a Medina, quien se encuentra “sedado” y con pronóstico reservado.

“El día de hoy Thiago continúa sin requerimientos de drogas para mantener su presión. Continúa con respirador y sedado, en terapia intensiva. Sigue con antibióticos", dijo Celis sobre el estado general de Thiago.

Daniela Celis compartió un emotivo video de Thiago Medina

Y, siguió: “Se presentó un tapón de mocos, atelectasia, que está siendo tratado con kinesióloga. Hoy el foco está en sus pulmones. Necesitamos que sanen. Pedimos oraciones para que con fe tengamos un mejor diagnóstico. Esperamos evolución".

Mediante partes médicos, cadena de oraciones y recuerdos, Daniela Celis, junto a sus familiares y los de Thiago Medina, sumados a otros amigos y participantes de Gran Hermano como Nacho Castañares, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, se encuentran unidos bajo la misma causa que tiene como protagonista al joven de 22 que chocó su moto a diez cuadras de su casa y, desde ese momento, se encuentra internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en terapia intensiva.