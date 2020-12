Vero Lozano contó detalles de su infancia y de cómo atravesó la enfermedad de su mamá Crédito: Twitter

20 de diciembre de 2020 • 13:15

En diálogo con Andy Kusnetzoff en PH: Podemos Hablar, Verónica Lozano habló en el segmento "Punto de encuentro" sobre su infancia y la difícil etapa que le tocó atravesar cuando su mamá estaba enferma. Y además ahondó en cómo fue el día en que se enteró que su mamá había muerto.

"Yo tuve a mi mamá muy enferma desde mis siete años, murió cuando yo tenía 23. Fui como una niña sobreadaptada, el rol de cuidar y estar atenta, la medicación; a los actos del colegio mi mamá no venía porque no podía; siempre tuve una actitud de estar preocupada y ocupada por mi mamá. No porque mi papá no lo hiciera, tengo una hermana que es siete años más chica entonces yo también me hacía cargo de ella. Yo igual siempre lo viví con alegría, el humor viene de ahí", comenzó relatando.

"En la época de Gasalla en el hospital le hacía la chata, siempre arriba, o la imitaba a mi abuela y yo la veía reír y sentía que estaba ayudándola", agregó Vero en un programa rodeado de conductoras: Paula Cháves, Zaira Nara, Jesica Cirio y Flor Peña.

"Cuando volvías de Japón ella estaba enferma", inició Kusnetzoff, para que Vero cuente cómo fue el día en que se enteró que su mamá había fallecido. "Yo estaba en Japón trabajando de modelo y tenía un contrato por tres meses y, a los dos, me llama mi hermana y me dice 'Mamá murió'"

"En shock, murió mamá, y yo tenía que organizarme para volver, en la agencia de modelo no te creían porque como los chicos y chicas la pasaban mal y querían volverse decían cualquier verdura, entonces no me creían cuando les decía que había muerto mi mamá. Me fui, me tomé un taxi y cambié el ticket que tenía que todavía lo estaba pagando, porque vos vas, te adelantan la guita, y vas pagando con tu laburo, es muy perverso", rememoró.

"Yo estaba volando a ver a mi mamá muerta. Y quiero decir que creo en las cosas mágicas de la vida, porque tuve un japonés al lado que hablaba inglés y fue un ángel que me puso mi mamá. Porque, ¿viste esas personas muy especiales? El vuelo era eterno, y él me hablaba, me preguntaba qué me pasaba, por qué estaba mal. Me dio una contención... después quedamos en contacto y nos mandamos un par de cartas y me mandaba fotos de su mujer. Fue mágico para mi tener a esa persona al lado mío, era como que mi mamá lo había puesto", concluyó Vero visiblemente emocionada.