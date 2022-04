La dura reflexión de Juariu tras el control anual por el cáncer de mama: “Me siento más fuerte”

Vicky Baier -más conocida en el ambiente de la farándula como Juariu- es, hoy en día, una de las personalidades más destacadas de las redes sociales. Aclamada por su habilidad de detectar los movimientos de las celebridades a través de los likes y comentarios intercambiados, logró posicionarse entre las más consultadas cuando de posibles romances o supuestas separaciones se trata. No obstante, ella no reduce su contenido a los “chismes” sino que también utiliza su plataforma para generar conciencia sobre la prevención del cáncer de mama, enfermedad que le detectaron hace cinco años. Luego de hacerse un control anual, compartió una emotiva reflexión.

Gracias a su carisma y a su habilidad nata para “upitear” (verbo que en Tucumán, su provincia natal, significa “meterse en la vida de los demás”), Juariu logró ganarse un lugar dentro del mundo de la farándula que tanto ama investigar. Desde sus orígenes como diseñadora gráfica recién mudada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la actualidad, recorrió un largo camino y hoy ya cuenta con más de 500 mil seguidores.

La programación en su perfil de Instagram suele estar enfocada en la vida de los famosos, no obstante, la ex MasterChef no pierde la oportunidad de hablar de temas que considera relevantes. Uno de ellos es la prevención del cáncer de mama, temática que ocupa una gran parte de sus publicaciones. Cinco años atrás, sintió un bulto en un pecho y decidió ir a hacerse un control. Esto resultó en un diagnóstico que marcó un antes y un después en su vida.

Juariu es una influencer que se dedica a investigar la vida de las celebridades

Luego de someterse a los procedimientos médicos necesarios, debió continuar con un riguroso control médico que se extiende hasta el día de hoy. El miedo y la angustia que atravesó en ese duro episodio la ayudaron a reestablecer sus prioridades y, a su vez, se dio cuenta de que era necesario hablar más, tanto sobre el cuidado como de la prevención. Así, cada vez que se cumple una fecha relevante en torno a su recuperación, hace pública su experiencia.

Juariu compartió una reflexión sobre su experiencia con cáncer de mama instagram @juariu

A principios de la semana, Juariu debió realizarse una serie de estudios de control y quiso documentarlo. Junto a una foto en donde se luce la cicatriz que le quedó en el pecho tras la cirugía, escribió: “Ayer tuve mi control anual. La eco mamaria que me hago religiosamente hace 5 años desde que me detectaron un cáncer de mama. Esta vez fue diferente porque en junio dejé de inyectarme algo que me hacía estar en menopausia. Entonces fui con más miedos que nunca pero con más esperanzas porque ya casi pasan 5 años de tratamiento y la idea de ir dejando atrás tanta medicación me pone feliz”.

Y agregó: “Salió todo bien. Y todavía no puedo creer que ya pasaron 5 años del diagnóstico. Estoy feliz. Me emociona estar atravesando todo esto. Me siento más fuerte. Con más coraje”. A continuación, recalcó la importancia de realizarse chequeos, que son los que pueden asegurar que la enfermedad sea detenida a tiempo.

Juariu busca generar conciencia sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama (Crédito: Instagram/@juariu)

Para finalizar, escribió: “No sé si este es un final feliz porque nunca se tiene un fin, es algo que acompaña de por vida. Pero para ser algo que contiene la palabra cáncer espero que sea alentador aunque sea. Y si pueden mis palabras ayudar a alguien que está transitando por esto y le da esperanza que todo va a estar bien o animo a alguien a hacerse un chequeo, soy feliz”.