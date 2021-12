Juariu recordó el momento más difícil de su vida: “No entendía qué había pasado”

Juariu es una de las influencers más importantes del mundo del espectáculo. Su especialidad radica en “upitear”- que sería la versión tucumana de “meterse en la vida de los demás”- y, gracias a eso, terminó superando los 360 mil seguidores y se ganó un espacio dentro de la televisión argentina. Pero, más allá de sus conocimientos sobre cada movimiento que hacen los famosos, Vicky Braier (su nombre verdadero) también utiliza su plataforma para hablar de temas más complejos. En este caso, el cáncer de mama que superó tiempo atrás.

Juariu mostró la cicatriz que le dejó el cáncer de mama instagram

La concursante de MasterChef Celebrity (Telefe) fue sometida a una intervención quirúrgica y a terapia de rayos hace cuatro años luego de descubrir que tenía un bulto en una de las mamas. El procedimiento no solo le dejó una cicatriz en el pecho sino también una enseñanza que decidió compartir con sus miles de fans.

“Por estas fechas hace 4 años me toque un bultito en la teta derecha. Me preocupé porque nunca antes me lo había tocado. Fui al médico inmediatamente”, escribió junto a una foto en donde se la ve tomando sol con una bikini que deja relucir su cicatriz.

Al notar la imperfección en la mama, se apresuró a ir al médico y hacerse los estudios correspondientes. Luego de obtener los resultados, la situación comenzaba a ponerse seria. “Yo no terminaba de entender o no quería entender que estaba pasando”, admitió.

Juariu compartió un emotivo posteo sobre su lucha contra el cáncer instagram

El médico especialista le indicó que debían removerlo. “Hasta ese momento él no le puso nombre, yo menos, no me atrevía ni a pensarlo. Me operé. Era un tumor maligno. No tengo antecedentes familiares, era más joven que ahora, por lo que no entendía que había pasado. ‘No pienses y actúa’, me dijo el doctor y eso hice”, explicó, llevando a sus lectores a través de todas las emociones que vivió en ese duro momento.

Comenzó el tratamiento el cual sigue hasta el día de hoy, ya que debe tomar un medicamento que le provocó menopausia con apenas 35 años. Pero lejos de haber realizado la publicación para dar lástima o simplemente contar una historia emotiva, Juariu usó la oportunidad para generar conciencia sobre la enfermedad.

Juariu y los likes de los famosos que los deschavan

Luego de manifestar que el cáncer fue su cable a tierra, eso que la obligó a redefinir cuanta importancia le da a los problemas, concluyó: “Quería dar este mensaje para que no dejes de hacerte los chequeos, autoexaminate. El 90% de las mujeres que se lo detectan a tiempo se curan. No te dejes estar. Y si vos estás atravesando algo similar o alguien que conoces, sabé que se puede”.