La emoción de las madres de Lali y Pedro Rosemblat tras el anuncio del compromiso: “No daba más”

Durante su último show en el Estadio de Vélez, Lali Espósito sorprendió a todos al aparecer vestida de novia. Mientras algunos pensaron que era una broma, otros especularon en que podría ser un indicio sobre su futuro. Este segundo grupo tuvo razón. En la tarde del miércoles 14 de enero la cantante paralizó las redes sociales al hacer un inesperado anuncio: se casa con su novio Pedro Rosemblat. El periodista le propuso matrimonio con un anillo de oro con dos piedras y ella dijo que sí. La publicación de Instagram ya acumula 1.2 millones de “Me Gusta” y generó todo tipo de reacciones. Pero, sin dudas, las más conmovedoras fueron las de María José Riera y Marcela Amado, las madres de los novios.

“Nos casamos”, escribió Lali en un posteo de Instagram junto al emoji de un anillo de compromiso y un corazón rojo. Además de mostrar en detalle la joya que adorna el dedo anular, agregó divertidas fotos junto a su prometido. Si bien la familia y los amigos estaban al tanto del secreto de la pareja y se ocuparon de mantenerlo de esa manera, cuando los novios decidieron hacer pública la noticia, no tardaron en gritar su felicidad a los cuatro vientos.

Los mensajes de Marcela Amado y María José Riera, las madres de Rosemblat y Espósito, luego de que se hiciera pública la noticia (Foto: Instagram @lali)

Unas de las primeras en reaccionar fueron las madres de los novios. “Un amor para vos, un amor”, comentó Majo Riera, la madre de Espósito, junto a emojis de una novia, un corazón y notas musicales. Por su parte, Marcela Amado, madre de Rosemblat y también asesora de imagen de Susana Giménez, expresó emocionada: “¡Por fin! ¡No daba más de no poder contarlo! Los amo", junto a emoticones de corazones y caritas llorando.

Además de ellas, quienes tendrán un rol clave en la boda, otros famosos se pronunciaron ante el compromiso de la cantante y el periodista. “Lala, amo, boda en River”, comentó Pepe Ochoa, en referencia a que el 6 y 7 de junio Espósito marcará un nuevo hito en su carrera al presentarse por primera vez en el estadio Más Monumental. “Me ofrezco a hacer un show en el casamiento, con un fernet me conformo”, sumó Luck Ra, quien no desaprovechó la oportunidad de promocionar su música y ofrecerse para musicalizar la fiesta. “Se nos casa la reina”, comentó Miranda! y Nicki Nicole agregó: “¿Cómo? ¿La peque que crecí viendo se me casa? ¡Felicidades a los dos!“.

Varias celebridades reaccionaron al compromiso de la cantante y el periodista (Foto: Instagram @lali)

Otras personalidades como Benjamín Vicuña, Carla Peterson, Candela Vetrano, Nicolás Vázquez, Benjamín Rojas, Rochi Igarzábal, Verónica Lozano, Marley, Celeste Cid, La Joaqui y Mónica Antonópulos también dejaron cálidos mensajes para la pareja.

La noticia del casamiento generó sorpresa porque hace cuatro meses, cuando surgieron rumores de que Espósito y Rosemblat podrían dar ese paso, ambos se ocuparon personalmente de desmentirlos. A fines de agosto, Lali visitó el atelier Iara Alta Costura y posó cerca de vestidos de novia, pero cuando se lo preguntaron en LAM (América TV) lo negó categóricamente. “¡Ni en pedo me caso! Un gastadero de dinero al pedo por una noche”, sostuvo con la brutal honestidad que la caracteriza. “Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan, adoro. Yo estoy bárbara así y Pedro también (...) Nunca digo nunca a nada, pero hoy en día la verdad que casarme no es un deseo”, sostuvo en aquel entonces.

Qué dijo Lali frente a los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat

Por su parte, el conductor de Gelatina explicó que su pareja fue a buscar un vestuario para su show y que no solo fue “un rumor que se convirtió en expectativa” sino que “nunca estuvo” en los planes de ellos. “¿Lo ves como algo lejano? ¿Algo que puede llegar a pasar?“, le preguntó el cronista de Desayuno americano (América TV). ”Las dos cosas. Lo veo como algo lejano y como algo que puede llegar a pasar. Milei es Presidente. Puede pasar cualquier cosa en esta vida“, aseveró Rosemblat. Sin embargo, el discurso cambió completamente cuando decidió obsequiarle a su novia un anillo de compromiso.