La emoción de Nicki Nicole por un show que dará en Rosario y la carta premonitoria que escribió en 2021

Rosario se prepara para vivir una jornada histórica con motivo de su tricentenario y lo hará al ritmo de la música. El próximo 7 de octubre, a las 18, el Monumento a la Bandera será el epicentro de un espectáculo gratuito y sin precedentes que unirá a dos generaciones de artistas que llevan con orgullo la identidad rosarina al mundo: Nicki Nicole, referente global del trap y el pop urbano, y Juan Carlos Baglietto, ícono del rock nacional. Juntos protagonizarán el show central de los festejos, en un encuentro pensado para que toda la ciudad celebre sus 300 años.

Sin lugar a dudas, el gran diferencial de la noche será la fusión entre lo clásico y lo contemporáneo: por primera vez, Nicki Nicole desplegará su música en un formato sinfónico, acompañada por la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario. Más de 70 músicos se sumarán al escenario para dar vida a un repertorio creado especialmente para esta celebración, en una propuesta inédita que promete emocionar y marcar un antes y un después en la historia cultural de la ciudad.

La emoción de Nicki Nicole por su show en Rosario (Captura: Instagram @nicki.nicole)

Justamente, la artista no pudo ocultar su emoción al dar la noticia a través de sus redes sociales. “Algunos sueños necesitan su tiempo para hacerse realidad”, expresó al inicio de su mensaje, y luego agregó: “Hace años que pienso en compartir esto con ustedes y hoy Rosario es el lugar donde comenzará. Me siento preparada, feliz y en casa”.

La artista aseguró que siempre fue su sueño hacer este tipo de show (Foto: Instagram @nicki.nicole)

Con esas palabras, Nicki Nicole dejó en claro la importancia personal que tiene para ella esta presentación. “Mi música, mi ciudad, mi historia en versión sinfónica, nos vemos el 7 de octubre”, concluyó, acompañando la publicación con fotos y videos que recorren su infancia, sus primeros pasos en la música y la notable evolución que la convirtió en una de las artistas argentinas más reconocidas a nivel mundial.

Nicki Nicole y un recuerdo íntimo: la carta de 2021 que anticipaba su gran momento

Entre lágrimas, la artista reveló que el show será el 7 de octubre (Captura: Instagram @nicki.nicole)

Además del anuncio, la rosarina compartió en sus historias de Instagram una serie de postales que reflejaron su felicidad por estar cumpliendo uno de sus mayores sueños. “Llorona moment. Siempre quise cantar en el monumento de mi ciudad de esta manera”, aseguró con total sinceridad, dejando ver la carga emotiva que tiene para ella este esperado show.

La carta de 2021 en la que manifestó esta presentación (Captura: Instagram @nicki.nicole)

Entre esas publicaciones también mostró la foto de una carta escrita en 2021, en la que anticipaba su deseo: “Después del ensayo del tiny desk que tuve hoy crecieron mucho más mis ganas de cantar acompañada de una orquesta sinfónica, aunque siento que me falta un álbum más”. Al recordar esas palabras, Nicki sumó con emoción: “Hoy, cuatro años después, se hace realidad, tarde pero más lista que nunca”.

Los detalles del evento

El comunicado difundido por la Municipalidad de Rosario definió este concierto como un verdadero “gesto de amor a Rosario” por parte de dos de sus máximos exponentes musicales. La propuesta será abierta y gratuita, con la dirección musical a cargo de Nicolás Sorín, y promete convertirse en un espectáculo inolvidable. A la par de Nicki Nicole, también estará Juan Carlos Baglietto, figura que con su trayectoria une generaciones y estilos, reafirmando su lugar en la historia cultural de la ciudad.

El show será en el monumento a la bandera (Foto: Instagram @nicki.nicole)

El festejo sumará, además, la participación de talentos locales que forman parte del presente musical rosarino: Delfina, Sofi Gazzaniga, Mica Racciatti y Mery San Dámaso, quienes ofrecerán un repertorio inspirado en la identidad de la ciudad.

Más allá de lo artístico, la celebración también tendrá un fin solidario. En la previa y durante el concierto, el público podrá realizar donaciones voluntarias destinadas a la Fundación del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, una institución emblemática que trabaja día a día por la salud y el futuro de las infancias rosarinas. De esta manera, el tricentenario no solo quedará en la memoria por el impacto cultural del show, sino también por la oportunidad de unir música, comunidad y solidaridad en un mismo encuentro.