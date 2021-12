La emoción de Pamela David por el debut como modelo de su hija Lola

Nervios, emoción y mucha euforia fueron los condimentos de una noche para el recuerdo en la vida de Lola Vila. La pequeña de nueve años, hija de Pamela David y Daniel Vila, debutó en una pasarela y lo hizo ante la orgullosa mirada de sus padres y la presencia de periodistas y medios de todo el país.

Abordada por el equipo de Intrusos (América TV), que hacía la cobertura del evento, Pamela se mostró muy conmovida y reveló algunas intimidades de la antesala de la jornada. David, con años de experiencia en el modelaje, no dudó en advertir: “Vengo como mamá de Lola. Me mandó a cambiar porque yo tenía que estar más elegante, yo me venía toda tranqui. Ella ahora me dice cómo me tengo que vestir porque le gusta la moda”.

Pero un detalle que no le escapó a la jornada fue el look de la niña de 9 años. “Está por lucir el traje que me hizo coser. Lo diseñó ella pero yo fui la encargada de coser pieza por pieza”, reveló su orgullosa madre. Ante esto Daniel Vila, que estuco en la nota, bromeó: “Va a seguir los pasos de la madre, dicen que en tres años la supera”.

El debut de Lola, la hija de Pamela David, en la pasarela

Así fue como Lola debutó en la pasarela: luciendo un vestido negro y otra con un top de lentejuelas y un short negro. Con las pocas palabras que caracterizan a una niña, se animó a hablar frente a la cámara de Intrusos y responder algunas preguntas del cronista. Allí reconoció sentirse “muy bien” y estar disfrutando el momento. Contrario a lo que se esperaba, no estaba para nada nerviosa.

Lola, la hija de Pamela David y Daniel Vila debutó como modelo

Párrafo a parte estuvo la emoción de Anamá Ferreira. La artista dirige Anamá Models School & Agency y desde hacía ya un largo tiempo, por la pandemia, no había podido llevar a su equipo a una pasarela.

“Me pongo a llorar porque es mucha emoción de ver a las chicas, a los padres, es mucho esfuerzo y mucho trabajo. Trabajo con un grupo de gente pero estoy solita con la empresa, que lo podamos hacer hoy es realmente un logro”, reveló entre lágrimas y euforia. La escuela que tiene a cargo no solo convoca a jóvenes aspirantes sino que trabaja con modelos profesionales de varias partes del país y del mundo.