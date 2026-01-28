La emotiva despedida a Andrea Andrade, la reina de la belleza que peleaba contra un cáncer

Andrea Andrade, reconocida reina de belleza de California, murió a los 35 años luego de batallar contra el cáncer de colon. La noticia causó profunda conmoción entre quienes siguieron su historia y la admiraron por su valentía y perseverancia. Había recibido el diagnóstico de la enfermedad cuando tenía 26 años y, si bien los médicos le habían anticipado una expectativa de vida limitada, logró prolongar su lucha durante casi una década y se transformó en una referente para ayudar a otros con su historia.

Tras el diagnóstico, atravesó tratamientos intensos y períodos alternados de mejoría y recaídas. Enfrentó una enfermedad avanzada y eso provocó en ella un cambio profundo. Pese a la gravedad del cuadro, nunca se dejó vencer por el desaliento. “Recién estoy empezando, toda la gloria a Dios”, escribió en un posteo en su cuenta de Instagram, donde sus seguidores le reconocían su fortaleza y actitud positiva en esa difícil situación.

Andrea recibió el apoyo de su familia y su esposo en todo momento (Foto: @andreaandrade39)

En el plano personal, Andrea compartió una relación marcada por el amor con Chris Wilson, con quien estuvo ocho años en pareja y dos de ellos casada. Wilson la definió como “auténtica” y siempre optimista, y resaltó cómo ella lo impulsó y le dio seguridad a lo largo de su vínculo. “Me enamoré de su alma y de lo que la hacía ser quien era: positiva y alentadora. Era su mayor fan y ella era la mía”, expresó a través de sus redes sociales.

Andrade cosechó importantes reconocimientos en el universo de los certámenes de belleza. Obtuvo cinco títulos: Miss Costa Oeste, Miss Nuestra Belleza USA, Miss Condado de Fresno, Miss Regional Oeste y Miss Simpatía Californiana. Estas distinciones reflejaron no solo su talento y dedicación, sino también su decisión de no renunciar a sus metas pese a las dificultades, ya que muchos de esos premios los ganó durante su tratamiento.

Andrea ganó varios concursos de belleza en Estados Unidos (Foto: @andreaandrade39)

La joven creó el programa No todos los héroes usan capas, donde visitaba hospitales para llevar alegría a niños con cáncer y a sus familias; les entregaba regalos y organizaba encuentros con personajes animados. “Me prometí no llorar, aguanté dos minutos y luego lloré como un bebé”, contó en sus redes sociales y describió estas acciones como “profundamente reconfortantes”.

La fase final de la enfermedad se inició en octubre del año pasado, cuando el cáncer reapareció en su sistema reproductivo y avanzó a estadio 4. Andrea compartió las últimas celebraciones con su familia y, poco después de Navidad, fue internada, donde permaneció hasta su muerte el 16 de enero. Su historia de resiliencia y entrega fue destacada por medios estadounidenses y por el público que la seguía en su cuenta de Instagram, donde tenía más de 20 mil seguidores.

Su partida provocó innumerables mensajes de afecto y homenajes en las plataformas digitales, donde seres queridos y seguidores resaltaron su ejemplo de fortaleza. Según informó su familia, se realizará una ceremonia en su honor en la ciudad californiana de Reedley, con un velatorio abierto al público el 4 de febrero. Las muestras de cariño y los recuerdos compartidos reflejan la huella que dejó su vida, no solo en el mundo de la belleza, sino también como referente comunitaria en la lucha contra el cáncer infantil.