Estafaron a la mamá de Adriano y el exjugador amenazó al ladrón en un video en redes: “Te doy 24 horas”

El exfutbolista brasileño Adriano Leite Ribeiro, mundialmente conocido como “El Emperador”, manifestó su profunda indignación a través de un video en redes sociales, luego de que su madre, Rosilda Ribeiro, fuera víctima de una estafa que superó los 15.000 reales (aproximadamente 3000 dólares estadounidenses). El incidente, ocurrido el 27 de enero, involucró a delincuentes que lograron engañar a la mujer haciéndose pasar por su propio hijo mediante una aplicación de mensajería, aprovechándose de la confianza familiar.

Según lo relatado por el propio Adriano en una historia de Instagram (@adrianoimperador), su madre recibió mensajes desde un número desconocido donde se le hizo creer que el exdelantero había cambiado su teléfono. Convencida de la autenticidad de la comunicación, Rosilda realizó una transferencia bancaria a la cuenta indicada por los estafadores, sin sospechar el engaño. Un reporte de UOL Sporte indicó que los delincuentes habrían empleado inteligencia artificial para generar una comunicación más convincente y aumentar la credibilidad del fraude, una técnica cada vez más sofisticada y difícil de detectar.

Adriano vive en Brasil desde que se retiró y tiene problemas económicos por sus decisiones de vida Instagram (@adrianoimperador)

Adriano, visiblemente afectado, no dudó en alzar la voz y dirigir un enérgico mensaje a los responsables. “Estoy aquí para advertirles sobre algo muy grave. Mi madre acaba de depositar 15.000 y pico reales en una cuenta de alguien que se hizo pasar por mí. ¡Mi madre! Con madres, abuelas y familia no se juega”, expresó el exgoleador con firmeza. Además, refutó la excusa utilizada por los estafadores al remarcar que él nunca cambió su número telefónico, lo que desmintió de forma categórica la versión que se había difundido en la previa.

La advertencia de El Emperador no se quedó en un simple reclamo, sino que escaló a una contundente amenaza con la que dejó en claro que no escatimará esfuerzos para dar con los culpables. “Que ese sinvergüenza me lo devuelva. Voy por ti. No te metas con madres, ni abuelas, ni familia. Si no lo devuelves, ya verás si no averiguo quién eres. Habla Adriano”, sentenció el ídolo brasileño. Su trayectoria incluyó pasos por AS Roma, Internazionale Milano y Flamengo, entre muchos otros, además de títulos con la selección brasileña como la Copa América 2004, lo que le otorga una visibilidad masiva.

El exgoleador advirtió directamente al autor del delito con palabras cargadas de furia. “Cuando te metes con la familia, las cosas son diferentes, entonces verás al diablo bajar a la tierra”, sentenció, en una frase que rápidamente se viralizó. El ultimátum fue claro y con plazo definido. “Te doy 24 horas”, remarcó, con una evidente exigencia por la devolución inmediata del dinero robado a su mamá.

Adriano siempre tuvo cerca a su madre, en las buenas y en las malas, por lo que lo une un vínculo muy cercano AFP

Además de la amenaza al estafador, Adriano utilizó su plataforma pública para alertar a sus seguidores sobre la proliferación de estas estafas. “Chicos, tengan cuidado, hay muchos sinvergüenzas por ahí”, remarcó el exfutbolista, lo que extendió su mensaje de precaución. Hasta el momento, no se hizo conocer ningún tipo de información sobre la identidad de los estafadores ni si el incidente fue formalmente denunciado, y tampoco se reembolsó el dinero a la familia. La reacción del campeón generó amplio apoyo y solidaridad, ya que mucha gente decidió acompañar su reclamo de justicia en redes sociales.