La exagerada reacción de Ova Sabatini al enterarse que Oriana tenía coronavirus

Oriana Sabatini brindó una entrevista desde Italia y contó la forma en que reaccionaron sus padres al conocer que contrajo coronavirus

La noticia de que Oriana Sabatini y Paulo Dybala contrajeron el coronavirus covid-19 en Italia fue una ingrata sorpresa para su familia y sus seguidores. La forma en que decidieron contar lo que atravesaban fue mediante videos en sus redes sociales.

Desde entonces y hasta ahora, la joven pareja no duda en compartir cómo llevan adelante la enfermedad y la manera en que transitan su aislamiento totalmente obligatorio.

En comunicación vía Skype con Ángel de Brito en su programa matutino, Los Ángeles de la mañana , los jóvenes hablaron del aislamiento, de la reacción de sus padres y de la forma en que intentan comunicar conciencia del virus que ya afectó a más de 150 países en el mundo.

Oriana Sabatini fue la que más habló con el panel completo del programa y aseguró que cuando le contó a sus padres su situación, su padre no pudo reaccionar con tranquilidad.

Con tono de exageración, Oriana contó que su padre "estaba al borde de tirarse del balcón". "Mamá me contó que el día que les avisé, él se iba arriba y no bajaba, entonces ella subía y se fijaba si estaba vivo", reveló desde su casa en Italia, y continuó:

"Mi papá le decía 'no, yo si tengo una hija con coronavirus no me quiero cuidar más, me cuido solo por Tiziana, si tengo otra vida no quiero tener hijas porque sufro mucho'".

En ese contexto, la cantante también confesó que es Catherine Fulop quien se muestra más fuerte ante la preocupación e intenta mantener la calma.

"Mi papá en este sentido no tiene filtro", reflexionó y reveló que su padre aseguró que quería viajar a Italia para estar con ella.

"Estás loco", le dijo y entonces terminó contando que cuando comenzó con los síntomas, evitó contarle a su papá para no preocuparlo y tras el resultado positivo, Ova Sabatini "cree que le miente con todo".