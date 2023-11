escuchar

Hace un par de días se supo que el reconocido influencer uruguayo, Yao Cabrera, había pegado el volantazo en lo que a su carrera profesional respecta. Con millones de seguidores en Instagram, YouTube y TikTok, y envuelto en varias polémicas y fiestas clandestinas, el joven de 26 años decidió probar suerte en otro rubro: la instalación y el arreglo de aires acondicionados a domicilio. Luego de que el mismo hiciera público su nuevo trabajo, en los últimos días contó cómo organiza sus tareas y la importante cifra que cobra por ir presencialmente a un domicilio, prestar sus servicios y además sacarse una foto.

El joven sorprendió a todos al embarcarse en un proyecto diferente. Incluso ofreció sus servicios en las redes a aquellos que necesitaban un arreglo de su aire acondicionado, teniendo en cuenta las altas temperaturas que se esperan para el verano. “Genera buen dinero. Más en estas épocas. Me aburrí un poco de la fama y el bardo, toca evolucionar. Quiero cambiar y mejorar, así que siento que voy por el camino correcto”, dejó entrever Cabrera, en cuanto a los motivos que lo llevaron a pegar el volantazo.

Yao Cabrera en su nueva faceta personal: instala y repara aires acondicionados Instagram (@yaocabrera)

Justamente esta semana el youtuber se pronunció sobre el dinero que gana y cómo es su organización. En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live contó que esta faceta empezó durante la cuarentena, cuando hizo un curso, pero luego lo abandonó por las redes. “En este último tiempo decidí reanudarlo porque tengo un tío que me contó lo que estaba ganando arreglando aires acondicionados. No le creí, así que fui un día a ver lo que estaba haciendo, y no digo que sea un trabajo fácil, pero realmente en una pasada levantó $100.000, en una sola persona”, indicó.

Cabrera terminó el curso de 12 meses y empezó meterse de lleno en el tema: “Al inicio no era con mi cara, caía sin que supieran que era yo y se sorprendían; me sacaba fotos con los hijos, con los padres. Pero cuando lo empecé a lanzar públicamente me di cuenta de que tenía que aumentar los precios porque tenía mucha demanda. Y no podía ir yo a todos los lugares, mi objetivo es ir presencialmente y que me vean ahí”.

Luego de que hiciera público su nuevo oficio, su demanda creció y reveló que hoy tiene 300 personas que ya reservaron sus servicios. “Los próximos tres meses ya los tengo casi todo ocupados”, aseguró y es que la gente no solo busca contratarlo por el arreglo del aire acondicionado, sino porque es él quien realiza el servicio.

El influencer contó que se moviliza por toda la Argentina y que se lo puede contratar “desde cualquier parte del mundo”. Incluso reconoció que su deseo es expandirse y abrir franquicias en otros países. “A mi primito de 18 también lo hice hacer el curso, va conmigo, me acompaña. Estoy sumando familia y quiero hacer una empresa familiar de esto. Estoy 100 por ciento enfocado”, dijo.

En cuanto a lo que cobra por el trabajo, si bien los montos varían según el problema, él ya tiene cifras fijas: “Ir presencialmente para solamente una consulta, yo lo estoy cobrando $100.000. Para ver que pasa, sin el arreglo. Una persona que no es conocida, lo cobra $15.000, $20000. Yo lo cobro por cinco, seis, porque te caigo a tu casa, suma”.

Yao Cabrera arregla aires acondicionados a domicilio y cobra $100.000 la primera consulta (Foto: Instagram)

En este sentido, Cabrera advirtió que cobra “$500.000 por arreglarte e instalarte el aire en tu casa y nos sacamos una foto” y que tuvo que aumentar los precios por la alta demanda. “El otro día cobré $300.000 porque solamente era cambiarle el gas. Pero la persona queda contenta porque vas y te sacas una foto con los hijos”, expresó y contó que ya visitó Formosa y Misiones.

El influencer reconoció que se aburrió un poco de la polémica de las redes y decidió hacer un cambio, no solo en lo profesional, sino también en su aspecto físico. “Estoy metiendo a mi familia en esto, les puedo dar un puesto de trabajo; puedo ayudar a muchas personas. Me siento bien haciéndolo”, reflexionó. Si bien no descarta regresar a las redes, no se metería en controversias.

“Yo era una persona que se basaba en tener visitas y no medía lo que pasaba después y eso a la larga me terminó afectado a mí y a mi familia. Yo decidí cambiar y hoy estoy enfocado en arreglar aires acondicionados. Te caigo a tu casa por 500.000 pesos”, sentenció Yao Cabrera.