Yanina Latorre cuestionó a Marcelo Tinelli por los sueldos adeudados: “Tiene que dar la cara”

Esta semana se desató un escándalo en torno a la figura de Marcelo Tinelli y su productora, LaFlia, por los salarios que le adeudarían a distintos famosos que participaron de Cantando 2024, como Luisa Albinoni, Florencia Peña, que fue la conductora del reality y confirmó que iniciará acciones legales, y su hijo Juan Otero, quien se consagró como subcampeón del certamen. En ese contexto, Yanina Latorre habló de la problemática que trascendió y los cruces de declaraciones entre los distintos protagonistas y, pese a su amistad con el conductor, aseguró que Tinelli debería dar la cara frente a las acusaciones que pesan en su contra.

Todo comenzó cuando en Los profesionales de siempre (elnueve), el programa conducido por Flor de la V, contaron que había cerrado la productora fundada por Tinelli, algo que él mismo desmintió enseguida a través de sus redes sociales y en diálogo con LA NACION, donde aseguró que la empresa se encuentra bajo un proceso de “reestructuración de personal”. En el medio se hicieron públicos los reclamos salariales de Albinoni (que anoche fueron saldados) y Peña; pero en la otra esquina del ring se generó un fuerte cruce entre Tinelli y De la V, que continuó profundizándose con picantes declaraciones de ambas partes y la exposición de un chat privado que provocó la furia de la conductora.

Flor de la V apuntó contra Marcelo Tinelli

Al hacer un repaso de todo lo que había ocurrido en las últimas horas, Yanina Latorre reveló en SQP (América) los entretelones de esta pelea que promete tener varios capítulos. “A Marcelo no le gustó [lo que se dijo de su productora]. Se ve que habló con Flor de la V y llamó a su productor, cosa que le molestó a ella, y llamó también a uno de los gerentes de elnueve”, relató la conductora, dando a entender que Tinelli se quejó con las autoridades de ese canal por lo que estaban diciendo en Los profesionales de siempre.

Fue entonces que Latorre apuntó contra el accionar de Tinelli, pese al vínculo personal que los une: “Yo lo quiero a Marcelo y es mi amigo, pero yo no trabajo de amiga. Para mí estuvo mal, no hay que llamar a nadie. Cuando sos público y te acusan de algo que para vos no es, levantás el teléfono y pedís derecho a réplica. O en un programa amigo, vas y contás tu verdad, como hizo Flor Peña cuando la acusaron de pedófila, salvando las distancias”.

“A mí el llamador me revienta, den la cara y contesten. Marcelo es un tipo público, se lo acusa de algo públicamente, tiene que ir, dar la cara, hablar y contar la verdad de lo que está pasando”, remató.

Yanina Latorre cuestionó a Marcelo Tinelli

A continuación, Latorre se refirió al chat privado con Flor de la V que el expresidente de San Lorenzo expuso en su recién inaugurado canal de difusión de WhatsApp, donde, sin nombrarla, le contó a sus seguidores cómo fue la conversación que habían tenido: “Ayer, una conductora dijo barbaridades mías porque, según ella, estaba cerrando mi productora, algo que es mentira. Le escribí de muy buena manera porque le tenía un gran cariño y le había dado trabajo muchos años. No entendía por qué tanto resentimiento. Cuando me contestó, después de muchas horas, entendí por qué mucha gente se queda dolida por cosas que uno ni se entera. Miren la respuesta, me quedé sorprendido”.

Luego, copió y pegó la respuesta de la actriz, en la que ella dio a entender que él habría tenido algo que ver con su desvinculación de Intrusos, el ciclo que actualmente conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. “Hola Marcelo, ¿cómo estás? Si me tenías cariño lo disimulaste muy bien cuando fuiste gerente de América. No hiciste más que meterme el dedo en el cul... desde que asumiste. Igual no soy rencorosa“, lanzó.

Marcelo Tinelli compartió el mensaje que le envió Flor de la V (Foto: Captura X/@AngeldebritoOk)

Al respecto, Yanina Latorre puso nuevamente en tela de juicio el accionar de su amigo, remarcando que a él no le hubiese gustado que filtraran un chat privado de su autoría. “Lo que hizo mal Marcelo fue subir una parte de la conversación con Flor de la V. A él si le subís un chat se enojaría muchísimo. No lo tendría que haber hecho. Marcelo es vivo, hace 40 años que está en el medio, ¿por qué no llama y sale al aire o en un programa amigo? Yo no publicaría chats ni llamaría a gerentes“, reiteró.

Aunque también dio a entender que esta acalorada disputa despertó viejos -y no tan viejos- rencores. “Yo también lo conozco a Marcelo y conmigo siempre se portó muy bien. Flor está enojada porque no le gustó su salida de América. Esto tiene un montón de vericuetos”, concluyó la conductora.