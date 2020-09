Graciela Stefani confesó una extraña experiencia que vivió durante la grabación de la segunda temporada de Floricienta con una misteriosa mujer Crédito: Captura de video YouTube: @Floricienta

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de septiembre de 2020 • 17:46

16 años después del estreno de Floricienta , Telefe decidió volver a transmitir la historia y ahora es uno de los programas más vistos de todas las tardes. Los fanáticos recuerdan con alegría a todos los personajes de la tira y se emocionan con las anécdotas de cada uno de ellos.

Entre esos recuerdos, Graciela Stefani, que interpretó el emblemático personaje de Malala, contó una extraña experiencia paranormal que vivió en una jornada de grabación de la segunda temporada de la serie.

"Ya estábamos por el segundo año, comprimidos, felices aunque con muchas horas de trabajo y eso te daba un estrés tremendo, y a mi de repente me agarro un ataque de pánico. Dije perdón, salí corriendo del estudio y me fui afuera", contó la actriz durante el programa Cortá por Lozano.

"Cuando llego al camarín después de que me fueron a buscar, me querían tomar la presión y les pedí que no me toquen, que ya se me iba a pasar. Les expliqué que tenía un ahogo y que ya me iba a calmar", siguió.

Sin embargo, en ese momento, Stefani confesó que algo fuera de lo normal sucedió. "Vuelvo al camarín, entro y había una señora que yo no conocía, que se sentó ahí, que me empezó a hablar desde un lugar tan espiritual, tan elevado que fue impresionante", explicó.

Más adelante, brindó algunos detalles sobre esta misteriosa mujer que la había ayudado en ese momento de nervios: "Yo no sé de donde salió esta señora, pero me calmó mucho, bajé mucho y le agradecí enormemente", dijo.

"Se fue después y no la vi más. No se quién era, apareció y así como apareció, desapareció. No la conocía, no sé que me dijo, solo sé que la recibí bien porque tenía energía positiva y en función de todo lo que me dijo, fue milagroso lo que ocurrió. No la vi más y me sentí muy bien después", cerró Stefani y dejó atónitos a los miembros del programa.