La foto romántica de Stefi Roitman y Ricky Montaner que despejó los rumores de infidelidad y separación

Este miércoles Stefi Roitman y Ricky Montaner despejaron los rumores de crisis en su pareja y confirmaron que están juntos y enamorados. Luego de darse a conocer un video de la modelo en la misma zona de Madrid que Nicolás Furtado, el matrimonio se apuró a desmentir cualquier hipótesis con una foto desde Miami.

En aquella prueba fehaciente se puede ver a Roitman y a Montaner en el ingreso a la tribuna del Chase Stadium, sede del Inter Miami FC, club donde Lionel Messi se desempeña como delantero y figura del plantel. En la escena, ella lleva puesta la camiseta del equipo por encima del resto de la ropa. Con un look canchero que también incluyó un jean y un mini bolso. Por su parte, el cantante vistió una remera y un pantalón, simples y sin colores llamativos.

La foto que desmiente la crisis de pareja entre Stefi Roitman y Ricky Montaner (Fuente: Instagram/@stefroitman)

Después de la imagen que asegura que la pareja se encuentra estable, los protagonistas enseñaron una seguidilla de posteos en los que también aparecieron sus familiares, entre ellos Ricardo Montaner, Mau y el resto del clan.

El posteo de Ricky con su hermano Mau, en el que confirma que, pese a los rumores de infidelidad de su esposa, está enfocado en el trabajo (Fuente: Instagram/@mauyricky)

Por otro lado, los hermanos Mau y Ricky subieron un carrusel de momentos “ramdom”, donde en medio de los señalamientos y acusaciones de infidelidad de Roitman, eligieron aparentar alegría, unidad y que mantienen su mente plenamente en el trabajo y futuros proyectos musicales.

Rumores de infidelidad y un video comprometedor

A finales de septiembre circuló en las redes sociales un video en el que se vio a Nicolás Furtado y a Stefanía Roitman por las calles de Madrid. Quien grabó la situación fue Magalí Sica, la influencer que dejó en evidencia el encuentro de María Eugenia ‘la China’ Suárez y Franco Colapinto en la misma ciudad hace meses y que encendió la polémica entre el piloto y la actriz.

En el marco de la presentación de la película Ya no quedan junglas en España, la modelo y actriz argentina se convirtió en el foco de atención por su aparente acercamiento a su colega uruguayo. En esta oportunidad la imagen no es clara, ya que se tomó en la noche y en ningún momento se muestran de la mano o con algún gesto inapropiado. Mientras él espera en la vereda, ella camina hacia un local y después de hacer una compra se retira en una dirección incierta.

El video del supuesto encuentro entre Stefi Roitman y Nico Furtado

“Che, no es por nada, pero me volví a cruzar con famosos en Madrid”, anunció la influencer junto al video que publicó en su cuenta de TikTok y en el que se los vio a los dos en distintos momentos, pero cerca del mismo café.

Pese a que no se los ve juntos ante la cámara, Sica aseguró que compartieron una salida. “Ella es muy amiga de Nico Furtado, tanto que van a tomar café solos por Madrid un domingo a la noche. Un besito a Ricky (Montaner)”, lanzó, al mismo tiempo que mencionó al esposo de Stefi.

Cabe destacar que ninguno de los involucrados aclaró la situación. Ante los dichos en el mundo de la virtualidad, Roitman usó su cuenta de Instagram para terminar con las conjeturas sobre un supuesto romance con su colega, pero sin mencionarlo de forma explícita. Al compartir la publicación del pódcast Tomátelo con vino, del que participó como invitada para dialogar sobre su debut en una producción cinematográfica española, la actriz dio a entender que su presencia en el país europeo era estrictamente laboral.