La foto en transparencias de Madonna que desafía la censura de las redes

Madonna , la Reina del Pop , tiene 61 años pero continúa haciendo gala del espíritu provocador y dado a las controversias que la caracterizaron desde los inicios de su carrera de cantante, allá por los comienzos de los '80. Su último desafío a las reglas convenidas la realizó el fin de semana pasado al subir a su cuenta de Instagram una sugestiva foto suya en lencería en la que se burló de sus haters y se puso al límite de las normas que establece la citada red social respecto de los desnudos.

Sentada en un sillón, la diva aparece en la foto apenas vestida con un corpiño transparente y una diminuta tanga negra. Tiene además las piernas entreabiertas, en una mano lleva otra prenda de ropa interior y sus cabellos están claramente desarreglados.

La imagen fue subida en la casa de Londres donde Madonna pasa su cuarentena por la pandemia de coronavirus y donde habitualmente sube imágenes y videos para hacer una especie de "diario" de su confinamiento. En el caso de esta foto, fue acompañada además por un texto de la Chica material , en el que desafía a sus seguidores, especialmente a quienes la critican.

La imagen de Madonna provocó a sus seguidores y quedó al borde de lo que permiten los reglamentos de Instagram sobre censutra Crédito: Instagram

"Y para aquellos de ustedes que se ofenden de alguna manera por esta foto, quiero informarles que me gradué con éxito de la universidad de zero f... given. ¡Gracias por venir a mi ceremonia de graduación! Promoción 2020", escribió la cantante al lado de su provocativa imagen, que hasta el momento había alcanzado los 965.000 me gusta.

La expresión en inglés "Zero fucks given", significa algo así como "no me importa nada" o, un poco más vulgarmente hablando sería "me importa una m...", lo que expresa de manera más que clara lo que piensa la diva de los comentarios desagradables que le puedan llegar a hacer sus haters (odiadores) o los límites que le puede imponer Instagram por mostrarse casi al borde de un desnudo.

Los elogios a la foto

Sin embargo, la foto realizada para generar algún escándalo cosechó muchos más elogios que quejas entre los que comentan. Y también tuvo respuestas de famosas y colegas, como Katy Perry, que, irónicamente, acompañó a la Reina del Pop señalando que ella también "se había inscripto en la misma universidad". O la actriz italiana Asia Argento, que le escribió simplemente un "te amo" a la Reina del Pop.

La ironía de la diva tiene que ver con las fotos posteadas por varios famosos de cuando en su juventud asistieron a la universidad, como una manera de acompañar a los que, en estos momentos, por la pandemia de coronavirus, no pueden tener una ceremonia de graduación. Algo que hicieron, por ejemplo, la cantante Gwen Stefani o Kim Kardashian.

Madonna dijo que había contraído coronavirus en una gira europea, pero que ya lo había superado Fuente: Archivo - Crédito: Francis Guillot / AFP

La Reina del Pop confesó que a p rincipios de mayo había padecido y superado el coronavirus, que habría contraído en París durante una gira europea. Varios integrantes de su equipo también se habían contagiado. La diva donó luego de eso más de un millón de euros para la investigación que tiene por finalidad dar con una vacuna contra el Covid-19.

"Me siento muy agradecida de poder formar parte del grupo de investigación para encontrar una cura contra la Covid-19", escribió la diva en su cuenta de Instagram entonces.

Tras superar la enfermedad, Madonna volvió a ser noticia días atrás c uando se fue en avión a la fiesta de un amigo en Nueva York. Pero luego regresó al aislamiento en Londres, junto a sus hijos menores. Y, por suerte para sus fans y no tanto para sus haters, la diva sigue posteando. Y provocando.