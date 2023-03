Marcos, el ganador de Gran Hermano, rompió el silencio y habló por primera vez de su misteriosa “novia”

escuchar

Cinco meses después de haberse despedido de todos sus seres queridos para animarse a vivir una de las experiencias más inolvidables de su vida, Marcos Ginocchio se consagró como el ganador de Gran Hermano (Telefe) con un 70,83% de los votos, venciendo así a los otros dos finalistas, Julieta Poggio e Ignacio “Nacho” Castañares. Un día después, el salteño de 22 años dio el presente en el estudio para lo que fue el último debate de la décima edición del reality, durante el que se reencontró con los exparticipantes, conoció a los analistas, pudo ver un resumen de su paso por la casa más famosa del país y respondió la pregunta más repetida por sus fans: ¿tiene novia?

El 17 de octubre del 2022, Marcos entró a la casa de Gran Hermano como uno más de los 18 participantes que se pararon por primera vez frente a la multitudinaria audiencia televisiva. Desde un principio, fue señalado como uno de los favoritos del público, primero por su belleza -aunque muchos ahora se nieguen a admitirlo- y, cuando dejó traslucir su personalidad, por sus buenos valores, su tendencia a mantenerse alejado de los conflictos y de estar siempre dispuesto a apoyar a sus compañeros cuando tenían alguna dificultad.

Finalmente, fue ese cariño el que lo convirtió en el décimo ganador del aclamado programa conducido por Santiago del Moro y, tras apagar las luces de la casa y de despedirse de la omnipotente voz de Gran Hermano, se dispuso a atravesar las puertas una última vez.

Marcos ganó Gran Hermano (Captura video)

Hecho eso, se trasladó al estudio para celebrar la victoria con la audiencia en vivo, los ex hermanitos y los integrantes de su familia que ocupaban un lugar en las tribunas. Sin embargo, hubo una persona en particular que logró llamar la atención de los presentes y que, gracias a un posteo en redes realizado por Marisa Brel, logró poner a todos sus fans en alerta.

Esta fue, nada más y nada menos, que la supuesta novia de Marcos, quien desde el comienzo del ciclo aseguró que estaba soltero. “Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos, porque me sorprendió verla con la mamá de ‘El Primo’”, escribió la periodista, junto a una seflie que se sacó con Julieta Illescas, la joven en cuestión. Y siguió: “Me apretó la mano fuerte y me sonrió. Entendí todo y comprendí que Marcos la quiso cuidar. Son hermosos los dos, estaban en familia”.

Marisa Brel compartió una foto junto a Juli Illescas Instagram: Marisabrel

Esta bomba desató una gran discusión en las redes sociales que terminó por zanjarse durante el debate que ocurrió el martes, cuando Robertito Funes Ugarte - que ocupó el rol de conductor ante la ausencia de Santiago del Moro, quien dio inicio a sus vacaciones tras la final- disparó: “La Argentina quiere saber si Marcos tiene novia y si esa novia se llama Julieta”.

“Justamente fue que yo entré a la casa y no estábamos de novios. Adentro, hablé con mi hermana (Valentina, quien entró a la casa en la tanda de familiares) y le dije que la extrañaba, que quería verla cuando saliera. Mi hermana le contó y vino. Todavía no tuvimos tiempo ni nada”, admitió. Cuando le preguntaron si le pediría nuevamente de ser su novia, simplemente dijo que “todavía tienen que hablar”.

LA NACION