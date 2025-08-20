La historia de amor de Cande Vetrano y Andrés Gil, una relación que nació en Italia y ya superó su primera década

Candelaria Vetrano y Andrés Gil se encuentran involucrados en uno de los escándalos mediáticos más potentes del año. El actor fue señalado como el amante de Gimena Accardi, su compañera de elenco en la obra teatral En otras palabras. Aunque la exestrella de Patito Feo desmintió categóricamente los rumores, su nombre se mantuvo vinculado a la polémica.

Antes de este episodio, ninguno de los dos estuvieron vinculados a escándalos mediáticos, por lo que su aparición en esta historia de traición y reiterados engaños llamó la atención de toda la audiencia y revivió su historia de amor, la cual nació hace más de 10 años.

Andrés Gil y Cande Vetrano llevan 10 años en pareja (Foto: Instagram @andresgil)

Los jóvenes de 34 y 35 años de edad se conocieron por un amigo en común, Santiago Talleido, en Roma. Según se sabe, era la primera vez que Cande viajaba a Italia sola, por lo que su colega la puso en contacto con Andrés, para que este auspiciara de guía teniendo en cuenta que desde hacía algunos meses trabajaba en una producción en el país europeo.

Los enamorados se conocieron en Italia por un amigo en común (Foto: Instagram @andresgil)

La chispa entre ambos fue inmediata y convivieron durante un tiempo juntos en el viejo continente. Sin embargo, su romance se llenó de dudas cuando la actriz debió regresar a la Argentina. Fue entonces cuando se propusieron llevar una relación a distancia, que duró todo un año. Luego de este lapso de tiempo, Andrés no pudo soportar más la distancia con su novia y decidió regresar definitivamente a Buenos Aires.

Al poco tiempo de conocerse decidieron comenzar una relación a distancia que se extendió durante todo un año (Foto: Instagram @andresgil)

“Me di cuenta de que quería volver, que le daba más importancia a mis amistades y a mi familia. Y también me puse de novio estando allá”, reconoció Andrés Gil en diálogo a LA NACIÓN en 2022, sobre los motivos que le hicieron abandonar su vida en el exterior. Con relación a cómo se inició su romance con la ex Casi Ángeles, el joven recordó: “Cande fue unos días a Roma por un festival, aproveché para hacer de guía turístico, pegamos onda y empezamos a salir. Al poco tiempo volví a la Argentina por un trabajo, estuve un mes y desde ahí que no nos separamos. Volví a Italia para terminar de grabar y ya sin compromisos laborales, empezó la operación retorno”.

El anuncio del embarazo tomó por sorpresa a todos sus fans (Foto: Instagram @candelivetrano)

Aunque cada uno tenía su propio departamento y sus proyectos personales por separado, en el 2020 y en plena pandemia decidieron dar un paso más grande en su relación al comenzar a convivir. Desde entonces llevan un vínculo muy unido que los hizo trabajar por primera vez juntos en la pantalla en 2022, cuando fueron parte del elenco de El fin del amor (Prime Video).

Pero el anuncio más esperado por sus familiares, amigos y fanáticos llegó en 2024, cuando le contaron al mundo que esperaban su primer hijo en común, Pino. El niño nació el 14 de noviembre de ese mismo año y recibió el amor de todos los seguidores de la pareja. Una semana antes que se desatara el escándalo con Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, la familia Vetrano-Gil había decidido realizar su primer viaje al exterior con el pequeño integrante. La ciudad elegida fue New York y desde allí compartieron bellas postales desde las calles de La Gran Manzana junto al niño.

Las vacaciones de Andrés Gil y Cande Vetrano en New York (Foto: Instagram @andresgil)

“FLIA, AMIGOS Y NYC. Y cerca de todo”, escribió Andrés Gil en un posteo de Instagram emocionado por poder compartir la aventura de recorrer los Estados Unidos con todos sus seres queridos. Sin embargo, en las últimas horas Andrés se vio obligado a limitar los comentarios en esta publicación por la gran cantidad de mensajes de odio que comenzó a recibir.