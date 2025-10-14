Las emotivas palabras de Lali a Alan Lez tras el subcampeonato en La Voz Argentina: “El Popstar que necesitamos”

Tras una intensa final que comenzó el domingo 12 de octubre y finalizó el lunes 13, La Voz Argentina (Telefe) sumó a su lista de ganadores a Nicolás Behringer del Team Luck Ra. El joven se impuso en la votación del público, aunque se desconoce el porcentaje de votos que acumuló. En segundo lugar, quedó Alan Lez del Team Lali, quien tuvo una destacada presencia a lo largo de toda la competencia. Tras el cierre del ciclo, la intérprete de “Fanático” le dedicó unas sentidas palabras al representante de su equipo: "¡Sos el Popstar que necesitamos para ser felices!“.

La final de esta quinta edición de La Voz Argentina estuvo integrada por Nicolás Behringer del Team Luck Ra, Milagros Gerez Amud del Team Soledad, Alan Lez del Team Lali y Eugenia Rodríguez del Team Miranda! Cada uno interpretó un tema solista y los cuatro juntos cantaron “Gracias por la música” de ABBA. Asimismo, tuvieron la oportunidad de compartir el escenario con sus coaches y cantar juntos.

Los cuatro finalistas de La Voz: Milagros Amud, Eugenia Rodríguez, Nicolás Behringer y Alan Lez; fue Behringer, del Team Luck Ra, quien se consagró campeón

Finalmente, Nicolás Occhiato reveló que por decisión del público el ganador era Nicolás Behringer, en el debut de Luck Ra como jurado de la competencia. La cuestión fue que no reveló cómo quedó conformado el podio ni el porcentaje de votos que recibió cada finalista, algo que molestó profundamente a los fanáticos. Momentos más tarde, se confirmó a través de la cuenta de Instagram del programa que Alan Lez, quedó segundo, Milagros Gerez Amud tercera y Eugenia Rodríguez cuarta.

Lali y Alan Lez interpretaron "33" en la final de La Voz

Más allá de que, como todos, quería ganar, Lali no dudó en expresar unas palabras de agradecimiento tras la grata experiencia que tuvo en el programa. “Gracias a todos los que nos acompañaron todas las noches en esta edición de La Voz Argentina. Gracias a todo el equipo que hace este programa. Gracias compañeros coaches por el amor y el compañerismo. Gracias Bella Di Iorio, la verdadera e increíble coach del Team Lali. ¡Sos espectacular! Gracias a mi equipo espléndido por acompañarme y, sobre todo, gracias a cada artista que formó parte de mi team brindando lo mejor”, escribió la intérprete de “Disciplina” en un posteo que hizo en su feed de Instagram.

El posteo de Lali tras la final de La Voz Argentina (Foto: Instagram @lali)

Luego le dedicó unas especiales palabras al finalista de su equipo, con quien tuvo la oportunidad de cantar sobre el escenario “33″, tema de su disco No vayas a atender cuando el demonio llama que grabó con Dillom. “Alan, ¡sos el Popstar que necesitamos para ser felices!“, escribió. ”Gracias por tu increíble entrega. Fue realmente conmovedor verte gala tras gala, siendo el tremendo artista que sos. Gracias y adiós”, sentenció.

Asimismo, Espósito también publicó un video que aportó una cuota de humor a la situación. Se trató de un fragmento de la canción de Cebollitas que justamente habla sobre el subcampeonato. Dice: “No es importante / Ni el fin del mundo / Arriba chicos / Somos segundos/ Bancarse ser según / También es ser campeón / Pusimos en la cancha, tripa y corazón”. Lez, por su parte, no dudó en replicarlo.

El video que compartió Lali tras la final de La Voz

Por su parte, este martes, el subcampeón del reality también compartió un emotivo posteo en sus redes sociales. “Estoy escribiendo esto desde la cama despertando con la sensación efímera de un sueño que es realidad. ¡Orgulloso de representar al Team Lali y haber llegado tan lejos! Feliz de llegar a sus casas y hacerlos pasar un buen momento con la música todos estos meses. Gracias La Voz Argentina por permitirme ser yo en el escenario y compartir con todo un país, esto que tanto amo hacer. Un gran momento de mi vida", sostuvo.

Las palabras de Alan Lez, tras salir subcampeón en La Voz (Foto: Instagram @alanlez)

Asimismo, expresó su admiración hacia sus compañeros en la final y extendió el agradecimiento a su coach y a todas las personas que lo acompañaron en esta experiencia. “Por ahora puedo decirles que nos espera muchos shows y el resultado inevitable de un efecto… un efecto tabú“, sentenció.