La historia del diamante Taj Mahal de 400 años que lució Margot Robbie y que perteneció a Elizabeth Taylor

Margot Robbie causó sensación durante el estreno de Cumbres Borrascosas, la película que protagonizó junto a Jacob Elordi, no por su presencia o algún testimonio ante la prensa, sino por el icónico collar que portó. Se trató del Taj Mahal de Elizabeth “Liz” Taylor, una joya legendaria y reconocida en el mundo del cine que ahora la actriz le devolvió el esplendor. Conocé la historia que hay detrás.

En la alfombra roja se vio a Robbie ingresar con un vestido de encastre diseñado por Schiaparelli. El mismo fue de color cobre en el corset, con un estampado vegetal, mientras que la falda se extendió más allá de los tobillos y combinó el negro con el bordó.

Margot Robbie posa en el estreno de Cumbres Borrascosas con el collar Taj Mahal (Fuente: Instagram/@warnerbros)

El look de la actriz se llevó la mirada de todos al ver el diamante en forma de corazón que colgaba de su cuello, ese que alguna vez lució Liz Taylor en diferentes eventos de la farándula estadounidense. Ahora, la australiana revolucionó la moda y revivió el pasado de esta joya que llegó a la artista de antaño en 1972, cuando su esposo, Richard Burton, se lo entregó como obsequio de cumpleaños.

La fascinante historia del corazón mogol

Originalmente, el diamante fue un regalo del emperador mogol Shah Jahangir, que gobernó entre 1605 y 1627, a su esposa, Nur Jahan. En la superficie del collar está inscrito su nombre como prueba y testimonio de ello.

Esta reliquia consta de una piedra preciosa incrustada en jade, que cuelga de una cadena de oro, rubí y diamantes pequeños, que fueron añadidos más tarde por Cartier, para parecerse al estilo de un cordón de seda que alguna vez tuvo el collar cuando el emperador mogol se lo dio a su prometida.

El collar Taj Mahal perteneció a los emperadores mogoles en 1600 y Burton se lo obsequió a Taylor en 1972 al adquirirlo por un valor de un millón de dólares (Fuente: Christie's)

Con la muerte de la emperatriz, esa joya en forma de corazón pasó a su hijo, Shah Jahan, quien se lo regaló a su esposa, Mumtaz Mahal. La relación de ellos fue intensa y pasional, hasta que la joven murió. Fue en ese entonces que el emperador mandó construir el Taj Mahal en honor a su amada y por ello también se le dio ese mismo nombre al diamante.

A mediados del siglo XX llegó a manos del presidente de la empresa de alta costura Cartier, Michael Thomas, que se lo enseñó a Richard Burton en 1972 con la opción de volverse el regalo perfecto para Liz Taylor.

Burton aceptó la oferta y, al tratarse de un diamante cargado de una historia romántica, se lo dio a su esposa en el contexto de su cumpleaños número 40, mientras viajaban a Budapest. De acuerdo a la revista Forbes, el actor habría pagado un millón de dólares (de la época). “Como me resultaba difícil comprar el Taj, le compré este diamante. Elizabeth lo examinó con una lupa... Le gustó”, dijo en una entrevista a Los Angeles Times.

Margot Robbie en la alfombra roja del estreno de Cumbres Borrascosas

Desde ese entonces se volvió una de las colecciones más codiciadas del mundo y solo lo poseía Taylor, junto a demás piedras preciosas que Burton le había obsequiado y otras que compró con su dinero. La actriz no solo guardaba este tipo de joyas por su valor monetario, sino porque entendía de su belleza, la artesanía que implicaba y la importancia de su significado.

En 2021 la joya se subastó con una cifra récord y el comprador decidió mantener el anonimato. Aunque sí se hizo conocida la investigación que llevó a cabo para corroborar la historia del Taj Mahal, que tras diferentes análisis concluyó que originalmente el collar difería de la edad en que se cree que se fabricó. Pese a ello, nunca refutaron ese dato y en la actualidad todavía conserva la leyenda de haber sido utilizado por Mumtaz Mahal hace más de 300 años.