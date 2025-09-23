Thiago Medina atraviesa un cuadro respiratorio complejo y hay preocupación por su salud: “Está complicado”
El exparticipante de Gran Hermano continúa internado, con pronóstico reservado; Daniela Celis, su expareja, explicó que tiene “injuria pulmonar”
- 2 minutos de lectura'
La salud de Thiago Medina mantiene en vilo a los familiares del joven y de Daniela Celis, su expareja, con quien tuvo dos hijas llamadas Aimé y Laia. El último parte médico, brindado por la influencer, indicó que los problemas pulmonares retrasaron la evolución del ex Gran Hermano que pelea por su vida en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega.
A raíz de este panorama, un móvil del programa Intrusos (América TV) se hizo presente en el hospital de Moreno donde está internado el joven de 22 años, quien atraviesa una severa complicación pulmonar.
“Hay mucha preocupación por el estado de los pulmones, están infectados”, destacó el periodista Alex Caniza desde el lugar. A su vez, aclaró que los familiares “están cansados” debido al trajín de estos últimos días.
“Está complicado Thiago. En su momento tuvo neumonía y el domingo y lunes, fiebre”, aclaró el periodista, quien pasó un informe de la salud de Medina y sostuvo que “no puede respirar por sus propios medios”.
Atelectasia e injuria pulmonar: cómo esta hoy Thiago Medina
El lunes por la noche Daniela Celis confirmó que Thiago Medina fue diagnosticado con atelectasia, un problema que daña las vías respiratorias y no le permite oxigenarse por sus propios medios.
“Thiago continúa sin requerimientos de drogas para mantener su presión. Continúa con respirador y sedado, en terapia intensiva. Sigue con antibióticos", dijo Celis sobre el estado general de Thiago.
De acuerdo con la Clínica Mayo, la atelectasia es el colapso del pulmón o de una parte de ese órgano que se llama lóbulo. Surge cuando los pequeños sacos de aire que hay dentro, los alvéolos, pierden aire. Esta afección dificulta la respiración y complica la oxigenación por los propios medios.
Mientras tanto, este martes, Celis comunicó un nuevo parte médico y aclaró cuál es el último cuadro. “Thiago hoy se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica. Sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión. Se resolvió la atelectasia con kinesio-terapia. El pronóstico es reservado. Pedimos fuerzas y seguir orando por él”, señaló.
