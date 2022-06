El guiño de Kate Middleton a un impensado personaje de Sex and the City en su retrato oficial

En honor a una de las tantas tradiciones de la corona inglesa, Kate Middleton y el Príncipe William sumaron su primer retrato oficial a la larga colección de obras que tienen a los miembros de la realeza como protagonistas. La pintura, realizada por el galardonado artista Jamie Coreth, dio mucho de qué hablar entre los aficionados de los nobles. Varios aplaudieron su trabajo, mientras otros encontraron decenas de defectos para destacar. Sin embargo, pocos notaron el pequeño guiño que la misma Duquesa de Cambridge hizo a un aclamado personaje de la cultura pop.

Los Duques de Cambridge admiran su retrato, expuesto en el Museo Fitzwilliam de la Universidad de Cambridge Reuters

Kate Middleton es conocida -entre muchas otras cosas- por ser un ícono del estilo. Apasionada por la moda, los vestuarios que elige para asistir a los múltiples eventos y presencias que debe realizar en el día a día siempre logran ubicarse entre los temas más hablados del momento. Por eso, era de esperarse que para su retrato oficial luciera un inolvidable atuendo.

Dicho y hecho, la esposa del Príncipe William posó con un conjunto que, no solo sirvió a modo de homenaje a sí misma, sino que incluyó varios guiños que solo los expertos en moda (e historia) pudieron detectar. En cuanto al primer punto, el vestido que luce en la obra es un Falconetti color esmeralda brillante diseñado por The Vampire´s Wife, la marca de la diseñadora Susie Cave. Este se trata del mismo que utilizó en el 2020 durante su visita a Dublín.

El vestido que Kate Middleton para el retrato es de la marca The Vampire´s Wife Reuters

La iridiscencia de la tela contrasta a la perfección con el traje oscuro y corbata azul marino que eligió su marido, un poco más recatado en cuanto a sus elecciones de vestuario. Aunque las miradas se centraron en el impresionante vestido, hubo otros tres detalles que captaron la atención de los ojos más atentos.

Dicen que los accesorios pueden hacer o deshacer un conjunto y, en este caso, Kate Middleton tuvo especial cuidado a la hora de seleccionarlos. En primer lugar, en su pecho llevaba un broche de brillantes cuya historia comienza varios centenarios atrás en la familia real. La pieza de plata, perlas y diamantes, creación original de la casa de joyería Garrard, fue originalmente confeccionada como un regalo para la Princesa Augusta, una de las cuñadas del Rey Jorge III. El mismo pasó de generación en generación hasta llegar a la Reina Isabel III, quien lo utilizó en múltiples ocasiones para luego cedérselo a la esposa de su nieto.

Kate Middleton rindió homenaje a la Princesa Diana Princess Diana Archive

A su vez, la Condesa rindió homenaje a una de las mujeres más famosas de la realeza: la Princesa Diana. Esto lo hizo a través de dos joyas que pertenecieron a ella: los aros colgantes de perlas de Collingwood y un brazalete, también de perlas, diseñado por Nigel Milne.

Aunque los tres accesorios principales entran en la lista de los tesoros de la familia real y portan un profundo valor tanto monetario como simbólico, el cuarto también tiene su importante carga histórica. Aunque, quizás, en un sentido diferente a los anteriores.

Cualquier persona que digne llamarse fanática de la moda y de la cultura pop es consciente de la relevancia que tienen los zapatos que lleva puestos Kate en el retrato. Estos son un par de Hengisi diseñados por Manolo Blahnik, famosos por ser los elegidos por la legendaria Carrie Bradshaw (interpretada por Sarah Jessica Parker) en la serie de HBO Sex and the City. En este clásico de los noventa, la moda -especialmente los zapatos- juegan un papel muy importante en la vida de las cuatro amigas que intentan sobrevivir el paso por los veinte años en Nueva York.

Carrie Bradshaw, personaje de Sex and the City, con el par de zapatos Manolo en mano HBO

Los ya mencionados “Manolo’s” juegan un rol esencial en la culminación de la historia, ya que son los que ayudan a la protagonista a, finalmente, casarse con quien fue el amor de su vida. El mismo par hizo una aparición especial en la continuación de la serie que HBO estrenó un par de meses atrás, And just like that, en donde el icónico grupo de amigas se reúne años más tarde. Ahora es evidente que dichos zapatos no solo fueron aprobados por Carrie Bradshaw, sino también por la mismísima realeza.