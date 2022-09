La incómoda reacción de Benjamín Vicuña ante las reiteradas burlas por su saco rosa: “¿Todos me van a hacer bullying?”

escuchar

Juana Viale regresó a la televisión el domingo pasado, pero este año tiene programa propio, Almorzando con Juana (eltrece). En la última emisión, Benjamín Vicuña fue uno de los artistas invitados y protagonizó un incómodo momento luego de que los asistentes se burlaran de una prenda de su atuendo.

“Te felicito. Todo esto es increíble y tu rol, también”, le dijo el actor chileno a la presentadora, a su ingreso en el plató. Era la primera vez que Vicuña asistía al programa de Viale. “Estoy en un súper buen momento en el teatro y también filmando una película, así que vamos a hablar de eso y mucho más”, adelantó.

Lo que el protagonista de El hilo rojo y Terapia Alternativa no esperaba era que los asistentes a la “mesaza” le hicieran repetidos comentarios sobre su atuendo: una chaqueta de traje color rosado que acompañó con una remera negra. La escena culminó con el actor desprendiéndose de la prenda.

Benjamín Vicuña recibió burlas por su atuendo en Almorzando con Juana.

“Le pregunté a la producción. Fue una propuesta mía”, alegó Vicuña, cuando Juana hizo referencia a su ropa. “Me encanta que hayas venido en composé (con los posaplatos). Sos guapísimo, estás guapísimo”, apuntó la presentadora señalando el rectángulo de cuerina rosa que estaba debajo de cada plato. El actor chileno empezó a hacer visible su incomodidad: “¿Qué opinás, entonces? Esto fue un gesto por la primavera y para celebrar a la compañera, acá [Viale]. Quería estar a la altura”, agregó.

Flavio Mendoza aprovechó el chiste de la presentadora para sumarse a los comentarios: “Combinás hermoso. Te podés poner allá, entre los arbolitos”.

La velada transcurrió con normalidad, con todos los invitados sentados a la mesa y una charla que recorrió diferentes temas, como es habitual. Pero cuando Viale anunció la entrada de la chef del programa, Jimena Monteverde, ella también se refirió al saco de Vicuña. “Estás acorde con... [señaló el plato de comida, con algunas frutas y vegetales de un color similar al de la prenda del actor]. Muy bien”, apuntó.

Entonces el actor perdió la paciencia y decidió quitarse la chaqueta. “Ah, ¿todos los que pasen me van a hacer bullying? Ok, me saco la mier... esta, vamos. Hablamos ya 75 veces”, dijo ofuscado mientras se desprendía de la prenda. “Había que sacarlo”, señaló Viale.

“Perdimos todo lo que ganamos en 14 años por la pandemia”

En un momento del programa, Vicuña recordó los difíciles momentos económicos que atravesó durante la pandemia por Covid por las duras restricciones al sector artístico. “Nadie lo pasó bien. En Chile, tengo cinco salas de teatro y todas quebraron. Perdimos todo lo que ganamos en 14 años. Ahora lo estamos rearmando”, explicó. Y celebró: “Ahora es emocionante ver la platea llena, de la gente que volvió a pisar los teatros, y sin barbijos”.

En este sentido, Mendoza añadió: “Estábamos todos en el mismo océano, pero en distintas embarcaciones. Había gente en un yate, otra en un bote y otra, en piragua. Todos la pasamos mal, pero hubo gente que la pasó muy mal”. Ante este comentario, el actor chileno reflexionó: “La gente que tuvo que despedir a un ser querido... eso sí que no tiene nombre”.

El actor también habló del lanzamiento de su última película, Miénteme, que se celebró el pasado 20 de septiembre y ya se puede disfrutar en Amazon Prime, desde el miércoles pasado. Junto al chileno, la protagonizan Florencia Peña, Leonor Varela y Lucas Akoskin.