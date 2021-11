La incomodidad de Kuza ante las “condiciones” que impuso la secretaria de Guido Kaczka para salir con él

Guido Kaczka no es la clase de persona que se rinde fácilmente y, una vez que se le mete algo en la cabeza, no se detiene hasta conseguirlo. Su último objetivo es descubrir si dos de los miembros del staff de Bienvenidos a bordo (eltrece) se encuentran en una relación o si, por lo menos, hay química entre los dos. Todo comenzó el miércoles cuando el conductor notó a Kuza, el campeón de dominadas, cuchicheando con Francesca, su secretaria.

En cuanto los vio, se le prendió la chispa de la curiosidad y comenzó a chicanearlos a ver si lograba descubrir algo. Lo único que consiguió fueron respuestas evasivas acompañadas por risas incómodas.

Sin embargo, lejos de desanimarse, este jueves volvió a insistir en el tema. Mientras el participante se preparaba para enfrentarse una vez más a Antúnez y al Carpintero en el desafío de fuerza de las dominadas, a su lado estaba parada la joven lista para asistir al conductor en el momento indicado. El juego estaba marchando normalmente mientras Kuza explicaba cómo iba a encarar el ejercicio hasta que, de repente, Guido preguntó: “¿Vos gustás de Francesca?”.

El participante continuó hablando como si no hubiese escuchado nada y con esto solo logró que el conductor siguiera chicaneándolo. Evidentemente incómodo, se ruborizó por completo y no pudo emitir palabra.

Imbatible, Kaczka se dirigió a Francesca para cuestionar: “Vos tenés como buena onda con Kuza, ¿o no?”. En ese momento, la ayudante se puso firme y sin que se le moviera un pelo explicó que ella tiene ciertos requisitos a la hora de involucrarse con alguien y que no cree que su compañero pueda cumplir.

“A mí no me gusta perder tiempo en salir con alguien para divertirme. Yo si salgo con alguien es porque me gusta y me quiero poner de novia, casarme y tener hijos”, afirmó, con el rostro impasible y dejando bien en claro que estaba hablando seriamente. Acto seguido, aclaró que su plan de formar una familia no es en el corto plazo y sostuvo: “A ver, a esta edad claramente que no, pero en cinco o seis años”.

Kuza, quien no se queda atrás a la hora de dar respuestas filosas, se defendió contra las insinuaciones de Guido y las exigencias de la secretaria. “No sé, yo lo único que me di cuenta es que todavía no dije nada y me están exigiendo mucho”, manifestó.

Francesca no iba a permitir que él quedara con la última palabra así que, poniendo fin a la discusión, manifestó: “Yo soy así, si quiere estar conmigo tiene que saber”.