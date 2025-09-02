Quién se fue del Team Lali en La Voz Argentina este 1 de septiembre

El lunes un participante dejó el equipo de Mariana “Lali” Espósito en La Voz Argentina (Telefe) y conmovió no solo a la coach sino al resto de sus compañeros. En esa jornada, la cantante tuvo que elegir a los que seguían en su Team, y no le resultó nada sencillo tomar una decisión.

“Es muy difícil, no solo por la obviedad de que lo hicieron increíble y que todos merecerían ser elegidos por mí como coach, pero… estoy muy orgullosa por mí y por la performance que dieron”, empezó Lali.

El Team Lali quedó compuesto por siete participantes (Fuente: Telefe)

De los ocho aspirantes del Team, Espósito escogió a Alan Lez, Iara Lombardi y Jaime Muñoz. “Todo esto es muy intenso, realmente me voy a guiar por lo más puro que sentí esta noche. Voy a decidir lo que mi corazón sintió después de ver todas estas presentaciones”, justificó la artista pop. En su mención a cada uno destacó que partió desde las interpretaciones que la atravesaron y marcaron algo en ella.

Tras los tres salvados, el resto pasó al voto general del jurado (Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti), que se inclinaron por sus voces favoritas. Luego de una contienda reñida, Nicolás Armayor se quedó afuera del reality. “Te felicito, fue muy difícil esto, todo el país te escuchó cantar, sos un grande. Diste un gran paso y la peleaste, pasaste por otros equipos y cantaste mejor y mejor. Felicitaciones”, expresó Espósito ante el llanto del participante sobre el escenario.

Nicolás Armayor quedó eliminado de La Voz por elección del jurado (Fuente: Telefe)

De este modo, el Team Lali quedó compuesto por los tres mencionados anteriormente y por Valentino Rossi, Lola Kajt, Giuliana Piccioni y Rafael Morcillo.

Los rounds es un nuevo filtro del programa, donde se propone a los líderes de cada equipo -Lali, Miranda!, Soledad Pastorutti y Luck Ra-, votar el Team completo de un coach sin que este pueda hacerlo. La calificación va del 1 al 10 y al final de las presentaciones se depura poco a poco al grupo de aspirantes en cuestión, sin enseñar el puntaje destinado. Es por ello que Lali Espósito salvó a tres y luego, el resto quedó a merced de la votación del resto del jurado.