La Joaqui alarmó a sus seguidores con una contundente denuncia tras alejarse de los escenarios

escuchar

Joaquinha Lerena De La Riva -conocida artísticamente como La Joaqui- no atraviesa su mejor momento personal, tras el anuncio que despertó la preocupación de sus fans acerca de que abandonará los escenarios de manera momentánea. Este jueves, la cantante de cumbia reapareció en sus redes y detalló un angustiante hecho que se sumaría a su compleja situación de salud.

La Joaqui anunció días atrás su retiro de la escena musical ya que sufre de “estrés postraumático”, algo que no cayó del todo bien dentro de sus seguidores, quienes lamentaron la falta de la artista sobre los escenarios. Además de su ausencia en las redes, la cantante de cumbia RKT retornó obligada esta semana y advirtió a sus seguidores sobre una situación llamativa que podría perjudicar su imagen.

Según expresó, uno de sus perfiles oficiales fue hackeado. “Lamento tener que comunicar que me han quitado el acceso a mi canal de YouTube. Cualquier contenido que se publique allí será sin mi consentimiento”, sentenció.

El anuncio de la Joaqui tras su retiro de los escenarios (Fuente: Instagram/@lajoaqui)

Más tarde, la cantante sumó una fotografía a su perfil de Instagram en donde redactó: “No me rindo, ni me freno, ni me canso, ni me apago”. Este posteo cosechó más de 600.000 Me Gusta y acumuló mensajes de apoyo por parte de sus fans. “Tenés un montón de emociones dentro para transitar. Hacelas arte. Si es necesario cambiar de género bienvenido sea. Sos alta artista”; “No nos abandones, pero tampoco abandones tu salud mental”; “Pobrecita, siempre hay alguien que le está haciendo mal” y “De todas se sale”, fueron algunas de las reacciones por parte de los usuarios en la sección de comentarios.

El mensaje de fortaleza que dejó la Joaqui a todos sus seguidores (Fuente: Instagram/@lajoaqui)

¿Qué problema de salud tiene La Joaqui?

Las primeras explicaciones, aunque sin demasiada profundidad, llegaron desde su perfil de Instagram, donde borró todas sus publicaciones y compartió una historia en la que contó los motivos que la llevaron a poner en pausa su carrera ascendente. “Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y mi bienestar. Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso”, escribió.

“Los artistas están expuestos al pánico y al miedo”, había contado en un reportaje para LA NACION donde desarrolló varios de estos pensamientos personales y contó que, desde los 13 años, lidia con un trastorno de ansiedad. En otras ocasiones, contó también que tuvo ataques de pánico antes de salir a los escenarios, como consecuencia de haber sido víctima de violencia de género.

La Joaqui anunció que se retira de los escenarios

Además, se refirió a su pasado en el que sufrió adicción a drogas como la cocaína, que según sus palabras ya dejó atrás. En la actualidad, según contó en su reportaje con LA NACION, solo consume cannabis medicinal para tratar sus problemas de ansiedad.

Desde su público, quedaron impactados por la noticia, de la cual todavía no se tienen más precisiones: “Yo todavía no caigo que la Joaqui se va por un tiempo, como que quiero llorar, pero no puedo” y “La Joaqui se retira de la música por un tiempo, todo es bronca y dolor”, fueron algunas de las reacciones de fans al conocer la decisión de la artista.

LA NACION