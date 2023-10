escuchar

Tomás Holder sufrió otra descompensación esta semana luego de su exposición ante las cámaras en El Bailando 2023 (América). Si bien es de público conocimiento que el ex Gran Hermano 2022 tiene ansiedad y ataques de pánico recurrentes, quien rompió el silencio y explicó su complejo momento fue Gisela Gordillo, madre del participante. Desde el sillón de Intrusos (América) dio detalles sobre su estado anímico y cuál es la causa de su malestar.

Tras el inicio de El Bailando 2023, Holder sufrió diferentes ataques de pánico que generaron el estupor en los medios luego de la personalidad que mostró en Gran Hermano (Telefe). A pesar de ello, el joven oriundo de Rosario, Santa Fe, se encontraría en tratamiento psicológico, según adelantó él mismo, pero su madre señaló que no existen certezas de que se someta a tal control médico.

En diálogo con el panel de Intrusos, Gordillo soltó: “Él en Rosario estaba en tratamiento. Pero acá no lo sé. Él me dice que sí y si yo te digo que sí, te estoy mintiendo. Está diagnosticado con ataques de pánico y ansiedad”.

En medio de la conversación, Agustina Caute, compañera de baile de Holder, también presente en el estudio, interrumpió: “Lo veo todos los días. Esta última semana y media que estuvimos preparando el nuevo ritmo, no tuvo estos episodios, pero en otros ensayos sí le pasaba de tener ataques de pánico o ansiedad. Al ser tres, está más calmado. Él se calmaba rápido y quería seguir ensayando. Tiene muchas ganas de ensayar”.

Sin embargo, desde el panel, Laura Ubfal cuestionó el trato que recibió Holder antes de bailar, por parte de la producción y del jurado. “Tuvo toda esta previa que la estiraron mucho tiempo para alguien que tiene ansiedad… Tener que estar ahí parados, ver que viene la mamá y que hay una exposición, la verdad que para una persona que no está bien de salud, es bravo”.

Y añadió: “Y después, en la devolución, los jurados, con la mejor intención, porque todos con la mejor intención, le hablaron una y otra vez de lo que le pasaba y se lo veía que se caía y se caía”.

¿Seguirá Tomás Holder en el certamen?

A raíz de la consulta de Sebastián “Pampito” Perelló sobre la continuidad de Tomás Holder en ese estado, el cual podría ser perjudicial para su salud, Gisela hizo un mea culpa y señaló las posibles causas de por qué su hijo reacciona así. Además, dejó en claro que no quiere ser medicado.

“Lo que estoy pensando es en no ir yo. Porque noté que él llega bien al programa y de hecho le manda mensajes al tío para que vaya conmigo. Pero cuando me vio entrar a la productora, en medio del jueguito de la podóloga y del stripper, no pensé que le iba a afectar tanto. No quería que hagan una previa conmigo y la cagu***”, mencionó Gisela.

A la vez, recordó el episodio en el que Tomás sufrió de adicciones a las drogas, por lo que Gordillo concluyó: “Él lo que no quiere es ser medicado. Me dijo: ‘No voy a ser una persona medicada’ (...) Le dejé claro que si le genero ansiedad, no vuelvo más”.