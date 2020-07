La conductora le consultó sobre la situación en Venezuela. Fuente: El Trece.

19 de julio de 2020 • 10:08

En La Noche de Mirtha (eltrece), conducido actualmente por Juana Viale, en el día de ayer estuvieron invitados Matías Lammens, Diego Santilli, Lito Vitale y Ceferino Reato. En el marco del cruce ocurrido en la semana entre el presidente Alberto Fernández y Víctor Hugo Morales, se debatió acerca de las posturas tomadas y la conductora puso contra las cuerdas al ministro de Turismo y Deportes.

"Lo que llama la atención es que el Presidente, sobre nuestra vicepresidenta, antes de ser Presidente tenía una postura y unas declaraciones, y ahora tiene otras. Eso es lo que llama la atención, creo yo", comentó Juana.

"Yo creo que lo que va sucediendo también es que los temas van cambiando y van teniendo una dinámica y van cambiando opinión sobre diferentes cuestiones sobre las cuales va hablando con los protagonistas, y eso hace que tenga una visión diferente", respondió Lammens. "El tema de Venezuela, fue un tema polémico interno", agregó la conductora.

"Sí, yo creo que dentro del Gobierno nacional tenemos muchas visiones diferentes sobre Venezuela. Yo creo que Venezuela tiene muchísimos problemas", continuó el ministro. "¿Creés que es una dictadura o una democracia?", le preguntó Juanita. "Creo que tiene muchos problemas", le respondió Lammens. "No me estás contestando", le comentó la conductora con una sonrisa.

"Me parece que al entrar en eso estamos dando lugar a algo que yo creo que no es bueno", respondió Lammens. "Está bien te cambio la pregunta: '¿Qué problemas tiene?'", continuó Juana. "Tiene serios problemas. Tiene cuatro millones de exiliados", afirmó el funcionario. "¿Y eso por qué, por qué se vive en democracia?", le retrucó la conductora.

"Porque no funciona el país, claramente no está funcionando la economía. Está excluyendo a un montón de gente", sentenció Lammens. "Pero no es solamente por el tema económico", comentó Viale. "¿Sabés lo que pasa, Juana? Cuando nosotros abrimos la puerta y comenzamos a hablar de eso, pareciera ser que le estamos dando lugar a una intervención extranjera. Yo creo que Venezuela tiene que resolver sus problemas entre los venezolanos. No ha habido buenas experiencias en el continente con intervenciones extranjeras", afirmó Lammens. "No, yo no estoy diciendo eso. Lejos de decirlo. Ahora tengo que decir lo que debo decir, lo que quiero preguntar porque después me aniquilan también", afirmó Juanita.