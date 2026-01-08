La novia de Martín Demichelis rompió el silencio y desmintió los rumores de crisis tras la pelea en José Ignacio

Martín Demichelis eligió recibir el 2026 de manera diferente, como símbolo de un comienzo distinto en cuanto a su estado sentimental. Tras la separación de Evangelina Anderson después de 18 años de matrimonio, el director técnico se abrió camino en un romance con Micaela Benítez, con quien recientemente se lo vio discutir en pleno estacionamiento de La Susana, un exclusivo parador de José Ignacio.

Martín Demichelis es grabado en una discusión con su novia

El encuentro acalorado tuvo lugar en medio de las vacaciones que Demichelis decidió pasar en Uruguay con Benítez y con sus hijos, con quienes compartió parte de las Fiestas. Sin embargo, todo lo que pareció una escapada romántica y su primera luna de miel, estuvo envuelta en el escándalo, cuando un video de la pareja se hizo viral en las redes sociales. En el registro se los ve a ambos dentro de un auto mientras tienen gestos de gritos.

Ante la situación, Benítez rompió el silencio y decidió aclarar todo. En diálogo con el cronista de A la tarde (América TV) Oliver Quiróz, la joven dio detalles sobre el intercambio que tuvo con su novio a la vista de todo el mundo. “Podés hablar conmigo directamente para despejar todas las dudas”, dijo de manera directa en un mensaje de texto.

La discusión de Martín Demichelis con Micaela Benítez se volvió viral tras ser grabada por una persona que se escondió en el estacionamiento de La Susana (Fuente: captura de pantalla / América TV)

Los rumores que circularon sobre el motivo de la discusión, se vincularon a un aparente “blanqueo” de la relación frente a los hijos de Demichelis y las salidas públicas que realizaron luego de que el ex River Plate se separara de Anderson, lo que alimentó las versiones de infidelidad.

Benítez desmintió los dichos y fue tajante: “Lejos de eso, Oliver. Y te aclaro que nunca hubo violencia, ni gritos, ni llanto, ni se acercó nadie de seguridad, como están diciendo”. Además, explicó que los dos decidieron subirse al auto por una cuestión de intimidad y para mantenerse al resguardo, algo que querían evitar se diera a conocer. “El tema es privado y queda entre nosotros, por eso nos fuimos a hablar al auto”, señaló.

Demichelis, de vacaciones en José Ignacio RS Ramiro

El video de Demichelis y Benítez se replicó rápidamente en las redes sociales y en los programas de espectáculo. Y debido a la serie de rumores es que la joven quiso cortar de raíz las especulaciones. Cabe remarcar que al clip lo grabó una persona que se escondió en el estacionamiento al ver cómo la pareja discutía en dirección a su auto.

“Gracias por consultar porque están exagerando, estamos súper bien. Fue una conversación como la de cualquier pareja”, sostuvo Benítez y de esa manera concluyó el diálogo con el cronista de A la tarde. Por otra parte, según se supo, Demichelis habría pedido a la seguridad del estacionamiento despejar el área para que nadie pudiera filtrar imágenes del hecho.

Luego de ello, y con calma, se acercó nuevamente al vehículo, abrió la puerta del lado del conductor e hizo las pases con Benítez. Como quedó en el registro, hubo intentos de abrazos, besos y caricias que sellaron el final de la pelea.

Desde A la tarde indicaron que esta es la primera vez que se vio a Demichelis en una situación así de incómoda, ya que con Anderson nunca atravesó este tipo de discusiones públicas. Incluso, Quiróz remarcó que un día antes de la pelea en el estacionamiento de La Susana, habría existido otro cruce subido de tono en un reconocido restaurante de José Ignacio, aunque no quedaron pruebas de ello.