La nueva vida de Eva Bargiela, ex de Facundo Moyano: de su escandalosa separación a su presente familiar con Gianluca Si

Facundo Moyano volvió a quedar involucrado en un escándalo. Durante la madrugada de este martes 4 de agosto fue detenido y trasladado tras presuntamente haber agredido a su pareja, Candela Arizaga, en su departamento de Belgrano. Un llamado al 911 dio aviso sobre la situación y, según pudo saber LA NACION, se encuentra en la Comisaría Vecinal 13A por lesiones y privación ilegítima de la libertad. La vida sentimental del hijo de Hugo Moyano dio que hablar reiteradas veces. Entre 2021 y 2023 estuvo casado con la modelo Eva Bargiela y dos años después, en 2025, firmaron el divorcio. “Es doloroso porque por lo menos yo me casé pensando que iba a ser para toda la vida, que iba a formar una familia y todo lo que eso implica”, reveló ella en aquel entonces, puesto que se enteró de que estaban separados cuando él lo anunció en televisión. Si bien su matrimonio no resultó como soñaba y la ruptura fue bastante controversial y mediática, la joven dio vuelta, logró rehacer su vida y hoy, a los 33 años, es madre y está felizmente en pareja.

Facundo Moyano anunció por televisión que estaba separado de Eva Bargiela; se casaron en 2021 y en 2025 finalizaron el divorcio Matias Salgado

En mayo de 2024 surgieron fuertes rumores de que Bargiela había iniciado una relación con Gianluca Simeone, el hijo del medio de Diego “Cholo” Simeone y Carolina Baldini. El primer encuentro tuvo lugar en un boliche el día del cumpleaños de ella. “Están saliendo, chongueando... Esto nos lo cuenta una persona allegada. Este finde fueron a previar por Puerto Madero, después a un boliche en Ramos y estuvieron chapando toda la noche”, reveló en aquel entonces Pepe Ochoa en El ejército de la mañana (Bondi).

Baldini fue quien terminó por admitir que se estaban conociendo. “Ella es divina, más que eso no puedo decir. Si mi hijo está con una persona, es porque es una buena persona”, sostuvo en Mitre Live. La pareja finalmente confirmó la relación y desde ese momento no dejaron de mostrarse juntos y compartieron en sus redes sociales imágenes de su día a día, de sus viajes y eventos familiares.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone, enamorados en Mendoza al poco tiempo de haber confirmado su amor instagram @evabargiela

“Siempre digo que nosotros fuimos al revés de lo que hace la mayoría hoy en día, que se conoce primero en lo sexual y después más profundamente. Llevábamos cuatro meses de charlas divinas a la distancia; yo sabía todo de él y él de mí”, le reveló Bargiela a ¡Hola! Argentina en 2025. Y es que, si bien tuvieron una primera charla en un boliche porteño en diciembre de 2023, recién empezaron a hablar luego de coincidir en una videollamada durante Año Nuevo. Cuando él finalizó la temporada en España, viajó a la Argentina para verla, se juntaron a merendar y nunca más se separaron.

La distancia, la pérdida más dura y la noticia más feliz

Durante el primer tiempo tuvieron que hacerle frente a la distancia, puesto que mientras ella estaba asentada en Buenos Aires, él jugaba al fútbol en España con la camiseta del CF Rayo Majadahonda. La modelo empezó a frecuentar cada vez más el Viejo Continente y a compartir actividades junto al clan Simeone. De hecho, al poco tiempo de blanquear su relación, hicieron un paseo en yate por Ibiza junto al entrenador del Atlético de Madrid, su mujer Carla Pereyra y sus hijas en común, Francesca y Valentina.

Bargiela y Simeone durante un paseo en yate por Ibiza con Carla Pereyra, Diego Simeone y sus dos hijas

Pero, en medio de la felicidad por el nuevo amor, la exparticipante del Bailando por un sueño tuvo que hacerle frente a un momento extremadamente duro. En octubre, su madre Viviana falleció de manera repentina. “El 7 de octubre fue el día más terrible de mi vida. No digo el más triste, porque cada día que va pasando es un poco más triste que el anterior. Cada día que va pasando duele un poquito más”, expresó en sus redes sociales. “Todavía no puedo creer que esto haya pasado. Que esto sea verdad. Pero prometo dar lo mejor de mí para poder estar bien y honrar a lo que dedicaste tu vida (...) Mandame fuerza, que no va a ser fácil. Te voy a necesitar todos los días a cada minuto. Prometo hacer todo para que estés orgullosa de mí”, sostuvo.

Y en medio del dolor por una pérdida inimaginable, volvió a surgir la vida. El 4 de mayo de 2025, tras marcar un gol ante Tenerife, Simeone pidió la pelota, se la puso debajo de la camiseta y le lanzó un beso a la tribuna. Este gesto dio indicios de que iba a ser padre, noticia que fue confirmada solo unas pocas horas más tarde. “Íbamos a esperar un poquito más para contarlo, pero a tu papá le dio mucha ansiedad y se le escapó en el medio de un festejo. Es que sí, bebito, estamos todos tan felices y emocionados con tu llegada que nos dan ganas de gritarlo a los cuatro vientos. Te esperamos con mucho amor. Tus papás y toda tu familia. (Que es enorme, así que prepárate para recibir muchos mimos)”, expresó la modelo en sus redes con fotos de ambos mostrando la ecografía.

En mayo de 2025 la pareja confirmó que estaba en la dulce espera de su primer hijo (Fuente: Instagram/@evabargiela)

Mientras se preparaba para ser padre de un niño, Simeone tomó la decisión de retirarse del fútbol profesional a los 27 años, pero seguir vinculado al deporte como representante deportivo. Se instalaron de manera permanente en Buenos Aires y el 25 de octubre de 2025 le dieron la bienvenida a su hijo Faustino. “El día que conocimos al amor de nuestras vidas”, celebraron. El pequeño nació por parto natural a las 41 semanas y pesó 4,085 kilogramos. Dos meses después, fue bautizado en la Basílica de Luján. Giuliano, el hermano de Gianluca, fue elegido como padrino y Mavi, la hermana de Eva, como madrina.

Un feliz presente entre viajes, proyectos personales y momentos familiares

El presente de la modelo de 33 años incluye tapas de revistas, colaboraciones con marcas y participaciones en La casa streaming. Su cuenta de Instagram, donde acumula medio millón de seguidores, se volvió su vía de difusión, siendo Faustino el protagonista de la mayoría de sus publicaciones.

Eva Bargiela, Gianluca Simeone y Faustino durante el Mundial 2026

Durante los últimos dos meses, la influencer fue la encargada de registrar cómo vivieron en familia la experiencia en el Mundial de los Estados Unidos, Canadá y México, alentando a Giuliano Simeone en su primera experiencia mundialista.

El fin de semana la familia celebró los 28 años de Gianluca y los nueve meses de Faustino (Foto: Instagram @evabargiela)

La pareja viene de festejar este fin de semana los 28 años del exfutbolista y los nueve meses de su bebé en su casa de Buenos Aires. Si bien continúan enfocados en sus proyectos personales, la crianza de su hijo y visitas a España, no habría que descartar del todo una futura boda. Bargiela reveló previo al nacimiento de Faustino que aún no había recibido la propuesta, admitió que la idea de ambos era pasar por el altar.