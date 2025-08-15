El fuerte cruce en vivo entre Julieta Prandi y Analía Franchín: “Tu empatía fue cero”

El miércoles 13 de agosto, minutos después de las 11, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana declaró culpable Claudio Contardi, exesposo de Julieta Prandi y padre de sus dos hijos, de las denuncias por abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas. Lo condenaron a 19 años de prisión y además se ordenó su inmediata detención, el pago de las costas del proceso y su incorporación al Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos Vinculados a la Integridad Sexual. Al día siguiente, la modelo habló con algunos medios sobre el proceso judicial y sus sensaciones tras conocer la sentencia. Sin embargo, mientras conversaba con A la Barbarossa (Telefe) mantuvo un fuerte cruce con Analía Franchín, quien le hizo una pregunta que la molestó profundamente.

El jueves, Franchín le consultó a Prandi por la bebé recién nacida de su exmarido y le dijo: “Vos tenés hijos con él y él tiene hijos con otras y es muy difícil pararse en ese lugar también de madre que hoy tiene una bebita de 20 días, en ese sentido, ¿vos estarías de acuerdo que él tenga la domiciliaria para paternar a esa nena?“.

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión Fabián Marelli

Este comentario no le gustó nada a la modelo. “Me cuesta responderte Analía porque siempre que te escucho tu empatía para conmigo ha sido cero. Sos la única en esa mesa que me está pidiendo que me ponga en la piel de esa bebita, de esa familia. ¿Quién se puso en mi piel durante tantos años de horror? Me sorprende de verdad que tu único interés sea hablar de lo bien que lo defiende este nuevo abogado o de ‘pobre la nueva esposa’“, lanzó Prandi.

“No tengo por qué ponerme a pensar en esa familia. ¿Querés que te diga lo que pienso de este ser nefasto que estuvo en el juicio? Que incluso tuvo una bebita estratégicamente para tener este recurso también. Yo conozco de quién estoy hablando. Lo que te puedo decir es que hasta eso está calculado en su vida", continuó la modelo, quien decidió ponerle punto final a la conversación telefónica. “Tengo que ponerme a pensar en mí. Te agradezco un montón la comunicación, pero quiero dejarlo acá”, le dijo directamente a Georgina Barbarossa.

El tenso momento se vivió durante una conversación telefónica de Prandi con A la Barbarossa (Foto: Captura de TV / Telefe(

A partir de esto, Franchín se disculpó por su comentario: “Te pido disculpas, yo estaba pensando en esta bebita, tenés toda la razón". No obstante, Prandi hizo caso omiso y expresó: “Por favor te lo pido, pasé un infierno. Te puedo caer más o menos simpática, pero te pido por favor que te pongas a pensar en dónde me querés poner en esa bebita. No tengo nada contra ella”.