La película española de Netflix basada en la novela de Elísabet Benavent que no te podés perder

Si amaste Valeria, es muy probable que estés en busca de una historia que te haga reír, suspirar y, por qué no, sentirte identificado con esos desastres amorosos que la gran mayoría pasó alguna que otra vez. La respuesta está a un clic de distancia en Netflix con Fuimos canciones, la película basada en la novela de Elísabet Benavent, la misma autora detrás de la historia que gira en torno a una escritora que tiene una crisis creativa y matrimonial.

Fuimos canciones está basada en un bestseller de Elísabet Benavent (Foto: Netflix)

Dirigida por la cineasta española Juana Macías, la comedia romántica, protagonizada por María Valverde y Álex González, sigue a Macarena, una mujer de 30 años que intenta sobrevivir al caos de Madrid mientras trabaja como asistente para una influencer de moda con una personalidad desafiante. Aunque Maca parece tener su vida bajo control, todo se tambalea cuando Leo, el hombre que le rompió el corazón y desapareció de su vida sin dejar rastro, regresa a la ciudad. Este reencuentro forzado la obliga a enfrentar heridas que nunca cerraron y a cuestionarse si realmente superó su pasado.

Sin embargo, Maca no transita este torbellino sola. El alma de la película, la cual tiene una duración de casi dos horas, reside en su relación con Jimena y Adriana, sus dos mejores amigas, quienes lidian con sus propios dilemas: una atrapada en la búsqueda mística de un amor del pasado y la otra que enfrenta la monotonía de su matrimonio a través de nuevas experiencias. Juntas, estas tres mujeres demuestran que, más allá de los romances fallidos, la verdadera banda sonora de la vida se escribe con la amistad, el amor propio y la valentía de dejar atrás lo que ya no nos permite avanzar.

María Valverde y Álex González protagonizan Fuimos canciones (Foto: Netflix)

“A sus 30 años, Maca malgasta su talento. Sus dos amigas, Jimena y Adriana, hacen que en Madrid todo sea posible. Todo parece ir bien, hasta que Leo, su gran amor y su mayor error, vuelve a su vida”, dice la sinopsis oficial con la que el gigante del streaming invita a darle play.

Otras producciones para ver en Netflix basadas en libros de Elísabet Benavent

1. Valeria (2020)

Serie. Valeria es una escritora en crisis, tanto por sus novelas como por su marido y la distancia emocional que los separa. Por todo eso, Val se refugia en sus mejores amigas: Carmen, Lola y Nerea, quienes la apoyan durante su viaje emocional. Las tres están inmersas en un torbellino de emociones sobre amor, amistad, celos, infidelidad, dudas, desamores, secretos, trabajo, preocupaciones, alegrías y sueños sobre el futuro. Duración: cuatro temporadas. Ver Valeria.

Valeria, tráiler

2. Un cuento perfecto (2023)

Serie. Margot y David vienen de mundos diferentes. Ella es la heredera de un imperio hotelero, mientras que él tiene tres trabajos para llegar a fin de mes. Cuando sus caminos se entrecruzan, se dan cuenta de que solo ellos pueden ayudarse mutuamente. Duración: cinco episodios. Ver Un cuento perfecto.

Un cuento perfecto, tráiler

3. Toda la verdad de mis mentiras (2026)

Serie. La trama sigue a Coco y Marín, dos mejores amigos que comparten departamento desde hace años y que, junto a su grupo de amigos de siempre, emprenden un viaje en caravana para celebrar la despedida de soltera de Blanca. Lo que comienza como una divertida aventura por ruta bajo el lema de la amistad absoluta, pronto se convierte en una bomba de relojería. A medida que los kilómetros pasan, las tensiones sexuales y los secretos guardados durante años empiezan a salir a la luz, lo que demuestra que incluso en los grupos más unidos, nadie dice toda la verdad. Es una historia sobre el paso a la madurez, las verdades que duelen y cómo un solo viaje puede cambiar para siempre la dinámica de toda una vida. Aunque aún no se estrenó, su desembarco en Netflix está previsto para este año.