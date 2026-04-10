Qué ver en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar este fin de semana otoñal del 11 y 12 de abril

Se acerca el fin de semana y, entre los planes que la mayoría de las personas priorizan, se encuentra el de quedarse en casa y ver una serie o película. Ante tanto contenido, Netflix prepara todos los viernes el ranking de las diez producciones más vistas en Argentina para que decidir qué ver no se convierta en un dolor de cabeza.

A continuación, te presentamos el tráiler y la sinopsis de las que podrás disfrutar en la plataforma streaming; pero antes, agarrá un lápiz y un papel para que no se te escape ninguna.

Las cinco mejores series para ver este fin de semana en Netflix

1. Sabuesos, segunda temporada (2026)

Acción/Drama. La segunda entrega continúa la historia de los boxeadores Gun-woo y Woo-jin tres años después de desmantelar la red de usureros. Esta temporada se centra en su lucha contra una peligrosa liga clandestina de boxeo, que se enfrenta a un nuevo y despiadado villano. Duración: siete episodios. Ver Sabuesos, segunda temporada.

Sabuesos, segunda temporada

2. Confía en mí: el falso profeta (2026)

Documental/True Crime. Una experta en sectas y su marido cineasta se infiltran en una secta polígama. Allí descubren inquietantes pruebas sobre Samuel Bateman, que afirma ser el sucesor del profeta encarcelado Warren Jeffs. Duración: cuatro episodios. Ver Confía en mi: el falso profeta.

Confía en mí: el falso profeta

3. Besos, Kitty 3 (2026)

Comedia/Romance. Kitty Song Covey se aleja de la sombra de su hermana mayor para enfrentar el desafío más grande de su vida en Seúl: definir su propia identidad. Tras los giros sentimentales que la dejaron entre la espada y la pared, la joven se ve envuelta en un complejo e intenso cuadrado amoroso entre Dae, Min Ho y sus sentimientos por Yuri, mientras intenta descifrar nuevos secretos sobre el pasado de su madre en Corea. Duración: ocho episodios. Ver Besos, Kitty 3.

Besos, Kitty 3, tráiler

4. Clanes, segunda temporada (2026)

Drama/Drogas. La segunda temporada de Clanes se centra en el regreso forzado de Ana a Cambados y el dilema de Daniel tras salir de prisión, situándolos en bandos opuestos. La trama intensifica la violencia y las traiciones, con nuevos clanes que amenazan el poder de los Padín. Duración: siete episodios. Ver Clanes, segunda temporada.

Clanes, temporada 2

5. Emergencia radioactiva (2026)

Basada en hechos reales/Drama. Basada en el accidente real del Cesio-137 ocurrido en Goiânia (Brasil) en 1987. La catástrofe comienza cuando se abre una máquina de radioterapia en un depósito de chatarra, que esparce el material radiactivo Cs-137 por toda Goiânia. Mientras el material cambia de manos, científicos y médicos inician una carrera contrarreloj para rastrear la contaminación y evitar que un desastre radiactivo se cobre innumerables vidas. Duración: seis episodios. Ver Emergencia radioactiva.

Emergencia radioactiva, tráiler

Las cinco mejores películas para ver este fin de semana en Netflix

1. Sobran las palabras (2026)

Comedia/Drama. Como única persona oyente de una familia sorda, una tímida adolescente descubre su don para el canto, lo que la obliga a elegir entre el deber y encontrar su propio camino. Duración: 1 h 46 min. Ver Sobran las palabras.

Sobran las palabras, tráiler

2. El último gigante (2026)

Drama/Paternidad. Boris, un guía turístico, se reencuentra con su padre, quien lo abandonó hace más de 20 años. Con encuentros tensos, ambos exploran el duelo, el resentimiento y posiblemente el perdón. Duración: 1 h 42 min. Ver El último gigante.

El último gigante, tráiler

3. Comer, rezar, ladrar (2026)

Comedia/Perros. Cinco excéntricos dueños de perros buscan ayuda para lidiar con sus amigos peludos. Tras probar de todo, se aferran a su última esperanza: un curso intensivo con Nodon, un carismático y celebérrimo adiestrador que vive en las montañas del Tirol. El peculiar grupo está formado por Úrsula, una política que detesta a los perros pero que adoptó a la testaruda Brenda para lavar su imagen; la cándida Babs y su indómito perrazo, Torsten; Ziggy y Helmut, una pareja mal avenida dueña de una yorkshire terrier llamada Gaga a la que tienen demasiado mimada; y, por último, pero no por ello menos importante, el introvertido Hakan, que desconfía de su insegura pastora belga, Roxy. Nodon intenta reconducir la situación con técnicas poco habituales, pero pronto queda claro que quienes realmente necesitan ayuda no son los perros, sino sus amos. Duración: 1 h 31 min. Ver Comer, rezar, ladrar.

Comer, rezar, ladrar, tráiler

4. Zona de impacto (1993)

Suspenso/Acción. Un detective de Pittsburgh llamado Tom Hardy busca a un asesino en serie con la ayuda de su nueva compañera. Duración: 1 h 41 min. Ver Zona de impacto.

Zona de impacto, tráiler

5. Misión imposible: sentencia final (2025)

Acción/Suspenso. El agente Ethan Hunt continúa su misión de impedir que Gabriel controle el tecnológicamente omnipotente programa de IA conocido como “La Entidad”. Duración: 2 h 50 min. Ver Misión imposible: sentencia final.