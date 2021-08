La película que Marvel prefiere olvidar: fue un fracaso comercial y la fulminaron las críticas

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU; en inglés, Marvel Cinematic Universe) es actualmente una máquina de producir éxitos comerciales para cine y streaming. Sin embargo, no siempre fue así. En 1986, de la mano de Lucasfilm y Universal Pictures, se estrenó una película basada en sus cómics que fue un fracaso comercial y recibió críticas terribles por parte de los expertos.

Si se le pregunta a un fan del MCU qué película de Marvel se le viene a la mente, seguramente nombre Los Vengadores, Guardianes de la Galaxia, o la de alguno de sus superhéroes favoritos como Iron Man, Spider-Man o Thor. Sin embargo, sería extraño que su respuesta fuera Howard the Duck.

El film estrenado en 1986 es para los críticos la peor producción de Marvel. Se trata del primer largometraje basado en un personaje de cómic creado por George Lucas, Willard Huyck y Gloria Katz, que relata la historia de un pato extraterrestre antropomorfo, de 27 años, que deja su planeta Duckworld y es trasladado a la Tierra por un extraño rayo láser. En Estados Unidos conoce a Beverly Switzler (Lea Thompson), una hermosa cantante de rock que sufre los constantes abusos de su representante. La artista se enamora del pato y termina en una encrucijada que podría amenazar la raza humana.

Robin Williams le iba a poner la voz al ave protagonista, pero renunció al tercer día del rodaje. Finalmente, el actor de Broadway Chip Zien fue quien terminó poniendo en palabras los diálogos del animal. En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter reveló cuál fue el enojo del fallecido artista con la producción que lo llevó a abandonar.

“Me dijeron que al tercer día Robin dijo: ‘No puedo hacer esto. Es una locura. No puedo agarrar el ritmo de esto. Me están limitando. Me están maniatando para que coincida con el movimiento del pico del pato’”, contó Zien. Y agregó: “Así que, el Día de los Caídos de 1985, recibí una llamada de mi agente que me dijo: ‘¡Tenés que ir directamente al aeropuerto! Robin Williams acaba de renunciar y ahora sos Howard el pato”.

La voz de Howard iba a ser doblada por el actor Robin Williams, pero renunció Universal Pictures

El trabajo de la coprotagonista tampoco fue fácil. En la nota conmemorativa por los 35 años de la película, Lea Thompson reveló los problemas con la marioneta del pato que incomodaron al elenco. En lugar de que el actor que interpretaba a Howard o cualquier otro leyera las líneas del personaje, los diálogos eran pronunciados por los marionetistas, lo que creaba una intensa desconexión entre el personaje real y la propia interpretación de Thompson.

“No estaba funcionando al nivel que tenía que funcionar”, reconoció la actriz. Y explicó: “Me sentía como si estuviera arrastrando al pato colina arriba con mis dientes todo el tiempo. Ninguno de los chistes funcionaba bien. La comedia era un suflé. Teníamos unos estupendos marionetistas, pero eran ellos los que hacían los chistes. Yo pensaba: ‘Sería estupendo que un actor pudiera decir las frases para mantener viva la broma’. El aspecto técnico de la película era muy difícil y tenso. No paraba de decirles: ‘El pato no funciona’”.

Más allá de su mala experiencia, Thompson confesó que le gustaría hacer un reboot de la película. La actriz contó que desarrolló la idea en colaboración con Chip Zdarsky, escritor de Marvel Comics, y el artista Joe Quinones, quien ayudó a crear un cómic de Howard the Duck entre 2015 y 2016. Y reveló que al principio les interesó su propuesta, pero luego declinaron la oferta. Pese a todo, sostuvo que el estudio podría tener planes para el futuro del personaje en el MCU.

Y aunque nunca se volvió a hacer un nuevo film de Howard the Duck, sí hizo cameos en otras producciones del MCU, como Guardianes de la Galaxia o Vengadores: Endgame. También aparecerá en What If? junto a la última entrega de Chadwick Boseman, como T’Challa. Y hace un par de años Kevin Smith estuvo desarrollando una serie de animación que debía estrenarse en la plataforma Hulu, con el irreverente personaje como protagonista, pero se canceló.

Fracaso absoluto

Howard the Duck se estrenó en los cines el 1 de agosto de 1986. Tras su lanzamiento, fue un fracaso crítico y comercial. En la taquilla obtuvo alrededor de 15 millones de dólares a nivel nacional: con su presupuesto de 37 millones, el balance fue muy negativo.

Los dos célebres críticos de cine estadounidenses Gene Siskel y Roger Ebert la calificaron como una de las peores películas del año. “El productor de la película era George Lucas, y tiene una empresa de efectos especiales. Tal vez deberían haber gastado un poco más de efectos especiales para saber si querían hacer una película sobre un pato”, afirmó Ebert.

Hasta el creador de Howard, Steve Gerber, hizo una crítica mordaz de la película en 1997. “¿Qué puedo decir? Es una mierd...”, reconoció.

Willard Huyck y Gloria Katz culparon a Universal del fracaso, pese a que reconocieron recientemente que la película podría haber funcionado mejor si adquiría un tono “más sucio y agresivo”, similar a la del oso Ted. Pero indicaron que la productora buscaba que fuera “una película familiar”.

Howard The Duck se estrenó el 1° de agosto de 1986 en Estados Unidos Universal Pictures

La película fue un total desastre a finales de los 80, sin embargo, años después con la llegada de la Marvel manía, los fans la convirtieron en una ficción de culto y hasta se subió a plataformas de streaming como NOW TV.

Habrá que ver ahora cómo es recibido el personaje en la nueva apuesta de Disney+ para saber si la compañía se anima a volver a apostar a Howard, pero esta vez presentándolo en un tono un poco más picante e irreverente, más parecido al exitoso Ted.

LA NACION