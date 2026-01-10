La performance viral de Gaten Matarazzo en un conocido evento deportivo antes de ser una estrella de Stranger Things

Gaetano John ‘Gaten’ Matarazzo III, conocido popularmente por su interpretación del personaje Dustin Henderson en la serie Stranger Things (Netflix), se convirtió en una de las noticias de la semana luego de la viralización de un video suyo antes de hacerse famoso de forma mundial. En el mismo, se lo pudo escuchar cantar de forma profesional y a una edad muy temprana, por lo que parece evidente que siempre quiso convertirse en una estrella.

A través de las diferentes redes sociales, y con motivo del final de Stranger Things que todavía genera debate entre los fanáticos de la exitosa serie de Netflix, los principales seguidores de la producción hallaron un video del actor en el que se lo pudo ver en su faceta como cantante junto a su hermana y en un evento deportivo masivo en 2010. El relator de la transmisión oficial los presentó de la siguiente manera: “Los ganadores del concurso U. S. Open Anthem de Little Egg Harbor, Nueva Jersey, son los hermanos de siete y once años, Gaten y Sabrina Matarazzo”.

Gaten Matarazzo fue viral y los fans recordaron su performance en el US Open 2010 Captura YouTube (@USOPEN)

En el video viral que data del US Open 2010, cantaron la tercera versión del tema “America the Beautiful” de Katharine Lee Bates, es decir la de 1911. La misma se traduce como: “¡Oh, hermosa por los cielos espaciosos; por las olas ambarinas del grano; por las majestuosas montañas purpúreas; sobre la llanura fructífera!; ¡América! ¡América!; Que Dios derrame su gracia sobre ti; y corone tu bien con hermandad; ¡de mar a mar resplandeciente!”.

Si bien esta fue la primera vez que Gaten cantó en un evento masivo, no fue la única. Unos años después, más específicamente el 18 de septiembre de 2015, volvió a presentarse junto a su hermana Sabrina para cantar el Himno Nacional de los Estados Unidos en el estadio Citi Field antes de un partido de los New York Mets por las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).

Gaten Matarazzo cantó el himno de Estados Unidos en la MLB

A su vez, para los que no lo saben, Matarazzo participó de tres videoclips de música: “Swish Swish” (2017) de Katy Perry; “Lost Boys Life” (2017) de Computer Games y “Meet Me on the Roof” (2020) de Green Day. Además, estuvo en la banda Work In Progress, la cual únicamente lanzó dos canciones en 2019: “Dream Eater” y “Waste My Time”. En este grupo, compartió escenario con Chad Miller, Griffin Schriever, Matt Grayson y sus hermanos, Carmen y Sabrina.

Las carreras musicales de los actores de Stranger Things

Todo esto no hizo más que enfatizar en el lado musical de los protagonistas de Stranger Things, ya que Gaten Matarazzo no fue el único en incursionar en esta faceta, aunque sí podría haber sido el más joven en hacerlo.

El más destacado de todos es Joseph “Joe” Keery, quien dio vida al personaje Steve Harrington y ahora adoptó el nombre artístico Djo. Hasta el momento, lanzó un total de tres álbumes: Twenty Twenty (2019), DECIDE (2022) y The Crux (2025), mientras que su canción más conocida es “End of Beginning”, la cual superó las 2000 millones de reproducciones en Spotify.

Djo visitará Argentina en 2026 con shows en el Lollapalooza y Vorterix

Otros protagonistas que decidieron apostar por la música fueron: