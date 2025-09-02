Qué dijo la participante de la Voz Argentina tras la polémica que desató su eliminación

Abril Robledo quedó eliminada de La Voz Argentina y manifestó su descontento -y también su agradecimiento- al público a través de un mensaje en redes sociales. El hecho ocurrió durante los primeros rounds del programa, donde los participantes compiten para avanzar a la siguiente etapa.

El descargo de Abril Robledo tras su salida de La Voz Argentina

Tras su salida del programa, Abril Robledo recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un descargo donde manifestó su desacuerdo con la producción del certamen. “Los resultados a veces sorprenden... Y dicen que cuando uno incomoda, es porque está haciendo las cosas bien. Tal vez por eso era más fácil que mi camino en el certamen termine ahora y no más adelante. Si fue así, lo tomo como un orgullo: significa que lo que hice tuvo peso, que no pasó desapercibido”, expresó la joven.

Una participante quedó eliminada de La Voz Argentina y denunció irregularidades en la producción

Robledo también destacó que lo más importante no se mide con votos ni se decide desde una oficina. “Me voy tranquila, porque los resultados no son todo, y lo que más importa no se puede medir con votos ni decidir desde una oficina”, afirmó.

En su mensaje, Abril Robledo deslizó una posible manipulación de votos en el programa. “No sé si los votos reflejaron realmente todo lo que pasó, pero yo me quedo con lo más valioso: el amor de la gente, cada mensaje, cada palabra y cada abrazo que me demuestra que mi voz llegó a donde tenía que llegar”, señaló. Esta insinuación generó aún más controversia entre los seguidores del programa, quienes se sumaron al debate en redes sociales.

El contundente descargo de la joven tras quedar eliminada de La Voz Argentina (Captura: Instagram @abril.robledo0)

Para concluir su mensaje, la joven se mostró agradecida por el apoyo recibido por el público durante su participación en La Voz Argentina. “Ese es mi verdadero premio y es lo que no se puede manipular... Eso es lo que me da fuerza y me demuestra que este camino recién empieza”, aseguró. Robledo destacó que el amor y el reconocimiento de la gente son lo más valioso que se lleva del certamen.

La reacción del público ante la eliminación de Abril Robledo

La eliminación de Abril Robledo provocó una ola de sorpresa e indignación entre los seguidores de La Voz Argentina. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a la joven y críticas a la decisión del jurado. Frases como “¿Por qué no te eligieron? No entiendo” “Me atrevo a pensar que el negocio es que llenemos de votos a Abril, por el costo del sms... otra explicación no encuentro, es la ganadora desde el minuto 1.” se repitieron entre los comentarios, para reflejar el descontento del público con la decisión del team Miranda! al eliminar a la participante.

Después de la salida de Abril Robledo y el revuelo generado por su descargo, La Voz Argentina sigue su curso en una etapa decisiva. Los primeros rounds están en marcha y la tensión aumenta a medida que los participantes se enfrentan en el escenario. Se espera ver cómo se reacomodan los equipos y qué sorpresas traerán las próximas galas del programa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.