La pregunta obscena de Billie Eilish que shockeó a sus 31 millones de seguidores

Un video de Billie Eilish generó controversia en TikTok. La intérprete de “Bad Guy”, de 19 años, compartió el material en el cual se la puede ver recostada en la cama comiendo. En un momento, acerca la cámara a su cara y hace una consulta subida de tono.

“¿Quién quiere comerme?”, pregunta Billie en la filmación. La actitud de la artista no fue la que muchos de sus seguidores esperaban y lo manifestaron en los comentarios de la publicación.

La consulta subida de tono de Billie Eilish en TikTok

“No esperaba eso de Billie”, escribió un usuario, mientras que otro en la misma línea afirmó que era “lo último que esperaba escuchar”. Un tercero sostuvo que no se esperaba “ese final”. Hubo quien consideró el video como “aleatorio” y otros que aseguraron que los agarró desprevenidos.

Pero no todos lo tomaron como un video casual, una persona consideró que este material estaba relacionado con el próximo lanzamiento de la artista. “Esta es una interesante promoción del álbum”, consideró.

El nuevo álbum de Billie Eilish 'Happier Than Ever', se lanzará el 30 de julio Instagram:@billieeilish

Esta suposición podría ser la más certera ya que por medio de una inscripción en el video, Eilish le recuerda a sus fans la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum. “El álbum sale en menos de un mes”, anunció.

Se trata de su segundo trabajo discográfico Happier Than Ever, que saldrá a la venta el 30 de julio próximo, según anunció la cantante en sus redes sociales.

En los últimos días Billie Eilish estuvo inmersa en un escándalo y tuvo que salir a pedir disculpas públicas luego de que saliera a la luz un video en el que aparentemente se la ve cantando una canción mientras pronuncia un insulto racista contra los asiáticos y otro en el que satirizaba su forma de hablar. La ganadora de siete premios Grammy, publicó un comunicado en sus historias de Instagram refiriéndose al tema.

“Estoy horrorizada y avergonzada y quiero vomitar por haber pronunciado esa palabra”, escribió la artista aclarando que en esa filmación tenía 13 o 14 años. Y continuó: “Esta canción fue la única vez que escuché esa palabra, ya que nadie de mi familia la había utilizado a mi alrededor”.

Luego, aclaró que esto no era una forma de justificarse. “Independientemente de mi ignorancia y de la edad que tenía en ese momento, nada excusa el hecho de que fue hiriente. Y por ello lo lamento”, señaló.

Eilish hizo referencia a “la tonta voz improvisada”, que puso en ese momento y explicó que es una gracia que hizo oda la vida para hablar con sus mascotas, amigos y familiares. “Es una tontería absoluta y es solo yo tonteando, y no es de ninguna manera una imitación de nadie o de ningún idioma, acento o cultura en lo más mínimo”, aclaró.

Billie Eilish ganó siete premios Grammy y convirtió a su primer álbum 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?' en el más premiado en la historia de este certamen TNT

En torno a su nuevo álbum, la artista habló con Rolling Stone, y contó que fue grabado el año pasado, en medio de la pandemia. Según indicó, para ella significó una oportunidad de profundizar en su trauma personal.

“Pasé por una mierda loca y me afectó mucho, y me hizo no querer acercarme a nadie nunca”, confió, pero no quiso dar más detalles.

Luego, Eilish contó que está dejando de lado a su antiguo yo, que ocultaba sus emociones para no afectar a los demás. “Hubo momentos en los que alguien me afectó mucho y le dije: ‘Tengo que decirte cómo me hiciste sentir’. Y me respondió algo así como: ‘No puedo manejar esto ahora mismo. No puedo soportarlo. Esto va a ser demasiado para mí’”.

Consultada sobre por qué decidió llamar a su último trabajo Happier Than Ever (Más feliz que nunca, en español), la artista contó: “Mi madre lo decía ayer. Cuando eres más feliz que nunca, no significa que seas el más feliz de todos. Significa que eres más feliz que antes”.

LA NACION