La pregunta que descolocó a Gillian Anderson tras ganar un premio Emmy

Gillian Anderson brilló en la entrega de los Premios Emmy en la que ganó en la categoría Mejor actriz de reparto por su actuación en The Crown. En la ficción, interpretó a un personaje por demás complejo y polémico: Margaret Thatcher. Tras recibir el galardón, habló con la prensa y fue sorprendida por una periodista que quiso saber si había podido hablar con la ex primer ministra británica (que murió en 2013) sobre el papel que encarnó. El momento no tardó en viralizarse.

“Solo para continuar con todo el asunto de Margaret Thatcher, la primera pregunta es si hablaste con ella sobre este papel”, le preguntó Tanya Hart, periodista de American Urban Radio Networks. Antes de que la actriz pudiera responder, la mujer agregó un segundo interrogante relacionado a la figura de la ex primer ministra británica: “¿Por qué creés que Estados Unidos tardó tanto en conseguir una líder femenina? Ya sabés... viendo lo que hizo Margaret en el Reino Unido”.

La Dama de Hierro, como se la conoció popularmente, murió el 8 de abril de 2013, tres años del estreno de la primera temporada de The Crown.

Un periodista le preguntó a Gillian Anderson si habló con Margaret Thatcher por su papel en The Crow

Sorprendida, Anderson se tomó un momento para elaborar su respuesta y, con total discreción, expresó: “No he hablado con Margaret”. En relación al segundo interrogante, la actriz de 53 años dijo: “Bueno, el Reino Unido tuvo a Miss May no hace mucho tiempo, pero ha sido antes que los Estados Unidos, así que creo que quizás la pregunta es por qué a los Estados Unidos de América le está tomando tanto tiempo conseguir una líder femenina”. Para cerrar, hizo mención a la vicepresidenta del país norteamericano al indicar: “¡Quizás Kamala Harris lo haga!”.

Gillian Anderson interpretó en The Crown a Margaret Thatcher archivo

Además de la amabilidad y el gesto de no haber expuesto a la periodista, otra razón por la que Anderson fue noticia tras el evento tuvo que ver con su actitud durante la premiación. Es que la actriz pasó algunas horas en el mismo espacio que el creador de The Crown, Peter Morgan, con quien mantuvo un romance secreto que duró cuatro años y que llegó a su fin en diciembre de 2020. Si bien muchos esperaban un saludo o un breve diálogo, lo cierto es que se ignoraron completamente.

El primero en subir al escenario a buscar su premio fue Morgan, que ganó el Emmy al Mejor guion por su adaptación de la vida de la familia real británica para la televisión. Durante su discurso, evitó referirse a su expareja y se limitó a agradecer a todo el elenco y al equipo de producción en general.

En la entrega de los premios Emmy, Anderson y Morgan evitaron nombrarse mutuamente en los discursos de premiación ¡Hola!

Al turno de recibir su estatuilla, Anderson se mostró muy emocionada, agradeció el apoyo de su mánager y destacó el gran trabajo de todas sus colegas con las que compartió nominación. En ningún momento nombró al guionista.

Este es el segundo Emmy que obtiene la actriz a lo largo de su carrera. El primero lo recibió en 1997 por su papel de la agente Dana Scully en la serie The X-Files.